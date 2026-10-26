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Zásah u hlavního nádraží v Brně. Podezřelý předmět pyrotechnik rozebral

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Podezřelý předmět před hlavním nádražím v Brně prozkoumal pyrotechnik. Zjistil, že není nebezpečný, a na místě jej mechanicky rozebral. Omezení v Nádražní ulici končí, doprava včetně MHD se vrací do běžného provozu.
Zásah u hlavního nádraží v Brně. Podezřelý předmět pyrotechnik rozebral

Zásah u hlavního nádraží v Brně. Podezřelý předmět pyrotechnik rozebral

Zdroj: Anh Tuan Tran
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 26.10.2026 16:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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