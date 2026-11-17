V sezóně 2024 získal tým v papájových barvách svůj první titul konstruktérů od roku 1998 – a zatímco tehdy si titul jezdců vybojoval Max Verstappen, v roce 2025 si McLaren zajistil oba tituly a Lando Norris si připsal svůj první triumf.
V souvislosti se zavedením rozsáhlých nových technických předpisů pro sezónu 2026 byl tým na začátku sezóny předběhnut soupeři, jako jsou Mercedes a Ferrari.
Známky pokroku se objevily až v pozdější fázi sezóny, kdy Norris zaznamenal dvě vítězství v řadě v Maďarsku a Nizozemsku a nedávno zvítězil i v São Paulu, avšak McLaren zůstává na čtvrtém místě v hodnocení týmů se ztrátou 17 bodů na třetí Red Bull.
Během vystoupení v pořadu The F1 Show na Sky Sports byl Brown dotázán, zda skutečnost, že tým vyvíjel svůj vůz pro rok 2025 až do pozdní fáze sezóny 2025, bude mít dopad na rok 2026.
„Skvělé je, že o tom vlastně nikdy nemluvíme, protože nechceme mít výmluvy,“ odpověděl Brown. „Realita je ale taková, že máme k dispozici nejméně času v aerodynamickém tunelu, protože ten dostává tým, který vyhrál, ale o tom tak nějak nemluvíme. V loňském roce jsme až do posledního závodu intenzivně vyvíjeli a závodili. Některé týmy si řekly: ‚Pro rok 2025 máme hotovo, soustřeďme se na rok 2026.‘ A navíc, protože nejsme tovární tým, když se objeví nová technologie, trvá nám déle, než pochopíme, jak to všechno funguje.“
„Takže když se zamyslím nad tím, jak dnes rozumíme fungování pohonné jednotky ve srovnání s Austrálií, je to jako den a noc. A tovární týmy, což je pochopitelné, mají před námi náskok, protože jsou tovární týmy. Teď jsme to tak nějak dohnali, možná ještě nedosahujeme jejich úrovně znalostí, ale ušli jsme dlouhou cestu. Když to všechno dáte dohromady… ale v žádném případě nechci, aby to znělo jako výmluva. Prostě musíme odvádět lepší práci.“
S ohledem na to Brown připustil, že tým si z modelu MCL40 odnese spoustu poznatků, které využije při vývoji vozu pro sezónu 2027.
„Hmotnost byla letos velkým problémem u mnoha monopostů, kratší rozvor samozřejmě vede k lehčímu vozu,“ vysvětlil.
„Takže ano, myslím, že jsou věci, které… pomalu projížděné zatáčky pro nás nebyly zrovna ideální. Letos jsme se hodně naučili o pohonném ústrojí, o jeho využití a o všech těch věcech, které se všichni stále učíme. Myslím, že z této sezóny si odnášíme spoustu poznatků a změn, které provedeme s ohledem na rok 2027.“