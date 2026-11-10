Z kanceláře rovnou na traktor. Pavla Gajdošíková a Adam Vacula hledají lásku v kopcích

Romantický film Petra Zahrádky nabídne lásku, humor, krásu valašských kopců i příběh o návratu ke kořenům. V kinech od 12. listopadu 2026. Pražský korporát, porady, prezentace a život naplánovaný do posledního detailu. A pak pila, bahno, dřevo, traktory a lidé, kteří říkají věci rovnou do očí. Přesně taková změna čeká Janu v romantickém filmu Dřevorubec režiséra a scenáristy Petra Zahrádky. Držitelka Českého lva Pavla Gajdošíková ve filmu opouští svět kancelářských tabulek a na Valašsku si vyzkouší práci v prostředí dřevařů včetně řízení obřího lesnického traktoru. Její filmový protějšek Adam Vacula se zase před natáčením vydal na skutečnou pilu, aby si prostředí své role Pavla osahal na vlastní kůži. Trailer nyní poprvé odhaluje více z jejich vztahu i z humoru, který vzniká při střetu dvou naprosto odlišných světů. „Nečekejte klasickou romantickou komedii. Je to spíš romantický příběh, který má i vážnější momenty,“ říká Pavla Gajdošíková o snímku, který podle ní vypráví především o návratu ke kořenům. Jana má v Praze všechno, co si člověk může přát. Úspěšnou kariéru, perspektivního partnera a představu o tom, jak bude její život vypadat za rok, za pět i za deset let. Jenže její plán dostane nečekanou trhlinu. Je vyslána na Valašsko a místo kanceláře převezme vedení lesní pily. Řídit pilu ale není totéž jako řídit firmu v Praze. Marketingové strategie, prezentace ani skvěle připravené tabulky tady nefungují. Jana navíc záhy udělá rozhodnutí, které ji připraví o člověka, bez něhož se podnik prakticky neobejde. A právě tehdy do jejího života vstupuje Pavel v podání Adama Vaculy. Z kanceláře rovnou na lakatoš Pavla Gajdošíková se kvůli roli musela naučit věci, které mají od herecké přípravy překvapivě daleko. Na place si vyzkoušela například i řízení takzvaného lakatoše – velkého lesnického traktoru. A protože film vznikal přímo v prostředí dřevařů, měla možnost poznat svět, který její postava zpočátku vůbec nechápe. „Bylo mi tam ale dobře. Naučila jsem se řídit lakatoš a vůbec mi to prostředí bylo blízké. Nejsem typ, co sedí hodiny u počítače,“ svěřila se herečka. Dokonce se jí podle vlastních slov místní dřevorubci ptali, jestli nechce na pilu nastoupit, kdyby jí nevyšlo herectví. Na pilu ještě před natáčením Pro Adama Vaculu byla role Pavla příležitostí vrátit se nejen na Moravu, ale téměř domů. Pochází totiž z Uherského Brodu a Dřevorubce natáčel na Valašsku. Právě proto chtěl prostředí poznat ještě před první klapkou. „Sám jsem pár dní před natáčením na Valašsko odjel, abych se trochu sžil s prostředím,“ svěřil se. Pracoval také na místní pile a prošel část beskydských kopců a lesů. Pavel je totiž úplným protikladem Jany. Zatímco ona věří v plánování, výkon a efektivitu, on se spoléhá na zkušenost, zdravý rozum a vztahy s lidmi. Jeho svět je založený na práci, která je vidět a která má konkrétní výsledek. A právě tento střet je jedním z hlavních zdrojů humoru filmu. Jana přijíždí s přesvědčením, že pilu zvládne řídit stejně jako jakoukoli jinou firmu. Pavel jí postupně ukazuje, že některé věci fungují podle pravidel, která se ve firemních příručkách nepíšou. Dva Moraváci, kteří se potkali znovu před kamerou Na jejich filmovém setkání je zajímavé i to, že Pavla Gajdošíková a Adam Vacula se znali dlouho před Dřevorubcem. Oba působili v pražském Divadle pod Palmovkou a mají za sebou i společná představení. Ve filmu se tak nepotkali dva neznámí herci, ale kolegové, kteří už vědí, jak spolu fungují. „Páju znám dlouho z divadla a vždycky se mi s ní hrálo skvěle,“ osvětlil Adam Vacula s tím, že jejich oblíbenou byla například inscenace Višňový sad, kde se potkali jako Lopachin a Varja. Právě chemie mezi hereckými partnery je podle Gajdošíkové pro romantický film zásadní. „Divák pozná, jestli si herci ‚sedli‘ a jestli jim to spolu funguje.“ Jejich společné natáčení přitom mělo i jednu velmi praktickou komplikaci: mezi oběma herci je téměř čtyřiceticentimetrový výškový rozdíl.„Pro kameramany to byla komedie,“poznamenala 158 cm vysoká Pavla Gajdošíková, která kvůli některým záběrům musela stát na různých podstavcích. Valašsko jako místo, kde se člověk může znovu najít Dřevorubec ale není jen příběhem lásky mezi dvěma lidmi. Je také příběhem návratu k místu, odkud člověk pochází, a k věcem, které během života odsunul stranou. Velké Karlovice a okolí, beskydské lesy, staré chalupy, kroje i místní tradice vytvářejí svět, který je od pražského korporátu vzdálený nejen geograficky. Pro Janu představují svět, kterému se celý život snažila vyhnout – a který jí nakonec ukáže něco důležitého o ní samotné. „Dřevorubec pro mě znamená především návrat ke kořenům. Abychom se našli, musíme se nejdřív trochu ztratit,“ dodala Pavla Gajdošíková. Trailer tak vedle romantiky a humoru odhaluje také příběh ženy, která postupně zjišťuje, že život nemusí vždycky vypadat tak, jak jsme si ho naplánovali. A že někdy právě ztráta kontroly může být začátkem něčeho mnohem lepšího. Film Dřevorubec natočil režisér a scenárista Petr Zahrádka, producentem je Miloslav Šmídmajer (Bio Illusion), koproducentem Robert Černý (MoraviaFilm). V dalších rolích se představí Martin Pechlát, Marek Lambora, Eva Leinweberová, Martin Písařík, Michaela Petřeková, Eva Podzimková, Robin Ferro, Lada Bělašková, Rozálie Kuběnová, Viera Pavlíková a další. Film uvede do českých kin společnost Bontonfilm 12. listopadu 2026. Synopse Jana má perfektně rozjetou kariéru v hlavním městě, vztah se svým šéfem a jasnou představu o budoucnosti. Jenže místo vysněného života a svatby končí na rodinné pile svého problematického otce, kterou její přítel tajně koupil. Uprostřed beskydských lesů rychle zjistí, že marketingové prezentace na řízení pily nestačí. Když navíc vyhodí Pavla – muže, bez kterého se podnik neobejde – spustí řetězec událostí, jež jí převrátí život naruby. Romantická komedie o návratech, které jsme neplánovali, a o tom, že někdy musíme ztratit půdu pod nohama, abychom konečně našli místo, kam skutečně patříme. Tvůrci Režie a scénář: Petr Zahrádka Producent: Miloslav Šmídmajer (Bio Illusion) Koproducent: Robert Černý (MoraviaFilm) Kamera: Marek Janda Scénografie: Jiří Šternwald Kostýmy: Eva Kotková Masky: Vladimíra Kačírková Zvuk: Marcel Weis VFX: Jan Téglaš Střih: Matěj Jankovský Obsazení Pavla Gajdošíková, Adam Vacula, Martin Pechlát, Marek Lambora, Michaela Petřeková, Viera Pavlíková, Rozálie Kuběnová, Eva Leinweberová, Martin Písařík, Eva Podzimková, Miroslav Rajtaj, Marie Ludvíková, Lada Bělašková, Robin Ferro a další
Zdroj: Tisková zpráva