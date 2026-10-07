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Výše kompenzace pro Christiana Hornera byla astronomická

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Christian Horner, coby tehdejší nejdéle sloužící šéf týmu, si po odchodu z Red Bullu přišel na částku, pro jejíž popis je termín „zlatý padák“ značně nedostačující.
Výše kompenzace pro Christiana Hornera byla astronomická

Výše kompenzace pro Christiana Hornera byla astronomická

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.10.2026 16:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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