Vítězný rekord a teď Rangers. Trenér Kozel táhne Jablonec Evropou

30. července prohrál Jablonec ve Varaždínu 2:3 a vypadalo to, že evropská epizoda skončí dřív, než pořádně začala. O čtrnáct dní později stojí tým Luboše Kozla v play-off Konferenční ligy s bilancí šesti výher za sebou a čeká na soupeře, který ještě před měsícem hrál kvalifikaci Evropské ligy. Příběh, který začal jako náhradnický vstup po vyloučení Karviné, se proměnil v nejdelší evropskou jízdu v dějinách klubu.
Šest výher, jeden směr
Série odstartovala domácí odvetou proti Varaždínu 30. července, výhrou 2:0 a postupem navzdory venkovní prohře. Pak přišla liga: 2:1 se Sigmou, 2:0 s Pardubicemi. V prvním zápase 3. předkola Konferenční ligy Jablonec doma porazil lotyšský RFS 2:0, v lize přidal 1:0 nad Slováckem a 13. srpna v Rize sérii uzavřel výhrou 2:1. Součet proti RFS? Jednoznačných 4:1.
Šest soutěžních výher v řadě, dvě ligové, čtyři evropské. V otevřených klubových archivech se nepodařilo dohledat, zda jde o absolutní rekord, ale jeden historický milník je nesporný: Jablonec poprvé prošel přes dvě evropská předkola v jedné sezoně. V lize je po třech kolech druhý s devíti body. Zápas s Bohemians si nechal odložit kvůli regeneraci. Logický krok.
Kozlův rukopis: reakce místo paniky
Po porážce ve Varaždínu mohl Kozel sáhnout k revoluci v sestavě. Neudělal to. Mezi prvním a druhým zápasem s RFS změnil sestavu na jediném postu. Kontinuita se ukázala jako zbraň, tým věděl, co hraje, a v Rize to potvrdil i pod tlakem lotyšských centrů a standardek, které brankář Hanuš několikrát musel řešit v plném nasazení.
Hráči po postupu mluvili o kolektivní defenzivní práci a fyzické připravenosti. To nejsou fráze, které padají po šťastném výsledku. To jsou slova, která odpovídají trenérovi, jenž staví na systému, ne na individuálních záblescích. Kozel z jednorázové šance vytěžil sérii, a právě to odlišuje manažerský výkon od pouhého štěstí.
Rangers: velké jméno, křehká forma
Glasgow Rangers jsou klub, který byl v sezoně 2021/22 ve finále Evropské ligy a ještě loni hrál její čtvrtfinále. Ibrox Stadium, padesát tisíc diváků, skotská atmosféra. Jenže aktuální evropská forma říká něco jiného: Rangers vypadli ve 3. předkole Evropské ligy s Jagiellonií Białystok po výsledcích 1:2 venku a 1:1 doma, součet 2:3.
Spadli tedy do play-off Konferenční ligy a tam narazili na Jablonec. Tlak bude primárně na nich. Jsou větší značka, mají vyšší rozpočet, hrají doma první zápas. Pokud nepostoupí přes český klub, bude to v Glasgow vnímáno jako selhání. Jablonec naopak nemá co ztratit, ale podle aktuální formy už ani důvod se předem sklánět.
Kdy, kde a jak sledovat
- První zápas: čtvrtek 20. srpna 2026, Ibrox Stadium, Glasgow (přesný výkop UEFA zatím nepotvrdila).
- Odveta: čtvrtek 27. srpna 2026, Střelnice, Jablonec nad Nisou.
- Vysílání v Česku: UEFA uvádí jako partnera pro Konferenční ligu TV Nova (živě) a Sport 1 (pouze sestřihy).
- Vstupenky na odvetu: klub zatím nevyhlásil samostatný prodej na zápas s Rangers; stávající model běží přes aplikaci a web FK Jablonec.
- Co je v sázce: poražený v play-off z Konferenční ligy vypadává úplně, žádná záchranná síť, žádný přesun do jiné soutěže.
Proč Jablonec není dekorace losu
Vstup do Evropy přišel dodatečně. UEFA 2. července vyřadila Karvinou kvůli nesplnění licenčních podmínek souvisejících s integritou soutěže, česká místa se přerozdělila a Jablonec se vrátil do pohárů po pěti letech. Mohl to být formalita na jedno předkolo. Místo toho přišly čtyři evropské výhry, historický průchod kvalifikací a devět ligových bodů ze tří kol.
Pokud Jablonec udrží dvojzápas s Rangers živý do domácí odvety na Střelnici, bude mít reálnou šanci na ligovou fázi Konferenční ligy, los 28. srpna, evropský podzim od října do prosince. Jeden krok. Žádná záchranná síť. Přesně ten typ zápasu, na který se Kozlova série stavěla.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl