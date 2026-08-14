Mudrykovi zkrátili trest na dva roky a vrátil se do Chelsea. Vondroušová se odvolala marně, pyká plné čtyři

Mychajlo Mudryk je zpátky v Chelsea a může okamžitě nastoupit. Markéta Vondroušová nesmí na kurt až do června 2030. Na první pohled to vypadá jako nespravedlnost. Jenže když se člověk podívá na to, co přesně se v obou případech stalo, jaký typ provinění, jaká důkazní situace, jaký procesní rámec, začne se obraz lámat do mnohem komplikovanějších odstínů.
Mudryk: vzorek, který by dnes nikoho nezajímal
Ukrajinský křídelník Chelsea měl pozitivní nález na meldonium. Látku, která je na seznamu WADA od roku 2016 a která se stala symbolem východoevropského dopingu. Jenže právě u meldonia záleží na koncentraci, a právě ta se stala klíčem k Mudrykovu návratu.
Anglická fotbalová asociace (FA) ve svém stanovisku citovaném agenturou AP uvedla, že změny v technickém dokumentu WADA s označením TD2027MRL posunuly práh pro hlášení meldonia. Kdyby byl stejný vzorek odebrán dnes, Mudrykova koncentrace by se vůbec nereportovala. Žádné porušení antidopingových pravidel by nevzniklo.
FA, Mudryk a WADA proto případ uzavřeli dohodou. Hráč přijal trest ve výši již odpykané doby. Nejde tedy o novou dvouletou sankci v klasickém smyslu, ale o uznání, že odseděl dost. S okamžitou platností se mohl vrátit do tréninku i zápasů. Chelsea ho zařadila do předsezonního programu, který zahrnuje přípravné duely s Juventusem, AC Milán a Johorem. První soutěžní utkání? Oficiální kalendář Chelsea ukazuje 24. srpna ve Fulhamu.
Vondroušová: vzorek, který nikdy nevznikl
Případ české tenistky stojí na úplně jiném základě. 3. prosince 2025 kolem osmé večer přišli kontroloři na mimosoutěžní odběr k ní domů. Vondroušová vzorek neposkytla. Oznámení obvinění z 27. února 2026 ji vinilo z porušení článku 2.3 tenisového antidopingového programu (TADP), tedy odmítnutí nebo neposkytnutí vzorku.
V obraně argumentovala vadnou notifikací a psychickým stavem: generalizovanou úzkostnou poruchou a akutní stresovou reakcí. Nezávislý tribunál ale uzavřel, že k odmítnutí došlo „bez přesvědčivého ospravedlnění“. Trest? Plné čtyři roky, s koncem 21. června 2030.
Důležitý detail: rozhodnutí tribunálu výslovně říká, že výsledky dosažené mezi 3. prosincem 2025 a 22. červnem 2026 nebyly anulovány. Trest neběžel zpětně od incidentu. Rozhodnutí i oznámení ITIA zmiňují právo na odvolání k CAS. K 13. srpnu 2026 se nám ale ve veřejně dostupných primárních zdrojích nepodařilo dohledat zveřejněný výsledek takového odvolání, takže opatrně: možnost existovala, veřejně potvrzený výsledek ne.
Proč je odmítnutí testu trestáno tvrději než pozitivní nález
Zní to paradoxně, ale má to logiku. Kdyby odmítnutí vzorku vedlo k mírnějšímu postihu než pozitivní test, každý sportovec s něčím v krvi by prostě řekl ne. Odmítnutí by se stalo únikovou cestou. Proto je v antidopingových kodexech nastaveno tak, že odmítnutí startuje na plném čtyřletém trestu, stejně jako úmyslné porušení.
U pozitivního vzorku naopak existuje prostor pro obranu:
- Kontaminace potravinovým doplňkem
- Nízká koncentrace pod reportovacím prahem
- Změna laboratorního standardu (přesně Mudrykův případ)
- Prokázání neúmyslnosti
Vondroušová si tím, že vzorek neposkytla, všechny tyto dveře zavřela. Žádná koncentrace k přezkoumání. Žádná látka, u které by se mohl posunout práh. Zbyla jen otázka, zda měla dostatečný důvod odmítnout. Tribunál řekl, že neměla.
Dva světy transparentnosti
Vedle typu provinění je tu ještě jeden kontrast, který stojí za pozornost: jak moc se o případu veřejnost dozvěděla.
ITIA, tenisová antidopingová autorita, provozuje veřejnou sankční databázi, kde si kdokoli může stáhnout 58stránkové rozhodnutí tribunálu. Každý detail je na stole: datum, čas kontroly, obhajoba hráčky, odůvodnění verdiktu.
U FA je ve veřejném prostoru dohledatelné hlavně stručné stanovisko citované přes agenturní zdroj. Bez plného spisu, bez podrobného odůvodnění. To neznamená, že FA postupovala nesprávně, jen že tenisová instituce je v tomto případě prokazatelně transparentnější než fotbalová. Pro fanoušky obou sportů je to informace, která by měla znepokojovat stejně jako samotné tresty.
Co to znamená pro oba sportovce
Mudryk se v šestadvaceti vrací do Premier League po vynucené pauze, ale s čistým štítem a s vědomím, že jeho nález by dnes vůbec neexistoval. Otázka je spíš sportovní: jak rychle se dostane do formy a zda Chelsea počítá s jeho rolí v základní sestavě, nebo ho pošle na hostování.
Vondroušová bude v době vypršení trestu třicetiletá. Čtyři roky bez profesionálního tenisu, to je v ženském okruhu propast, ze které se vracejí jen výjimky. Právně kariéra nekončí. Sportovně je to verdikt, který se blíží definitivě.
Dva sportovci, dva antidopingové případy, dva radikálně odlišné výsledky. Klíč k pochopení nespočívá v tom, kdo hraje fotbal a kdo tenis. Spočívá v jedné prosté otázce: dal jsi systému vzorek, nebo ne?
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle