Vémola Tótha veřejně odepisoval a mluvil o chybějícím srdci. Spicy Pája pak soupeře zničil v prvním kole

Tóth vcházel do klece jako muž, kterému hala počítala vteřiny do konce. Proti němu stál favorizovaný Ján Michalov, soupeř prodávaný jako fyzicky silnější borec. Divákům přitom ještě svítil v hlavě prosinec 2025 a rychlý konec s Ondřejem Raškou. Místo opakování scénáře zatlačil od gongu Tóth a první kolo nepřežil Michalov. Redakce MMAmag k tomu otevřela stránku záznamu na GeckoTV, kartu turnaje i výsledková pokrytí a narazila na to, že samotná Tóthova bilance vypadá v každé databázi jinak.
Co se v kleci stalo dřív, než se kdokoli stihl rozkoukat
Galavečer G MMA 1: Samhain se konal 31. října 2026 v pražské Nové Spirále. G MMA se na svém webu popisuje jako česká organizace spojující bojové sporty, výrazné osobnosti a zábavu, s prostorem pro profesionály i známé tváře z internetu.
Pavel Tóth je 25letý český bojovník v polotěžké váze (do 93 kg); Sherdog ho před G MMA 1 vedl s bilancí 0-1. Ján Michalov je 36letý zápasník s přezdívkou Tady Jánko, kterého profil na G MMA Stats vede jako Čecha, zatímco biografie na témže profilu mluví o slovenském fitness trenérovi a silovém sportovci dlouhodobě žijícím v Česku.
Průběh popisují shodně Fights.cz, Top-Fight, Káóčko i Rondo: Michalov šel dopředu a pokoušel se dostat zápas na zem, Tóth strhy ubránil, postupně soupeře trefoval, zatlačil ho k pletivu a rozhodčí duel zastavil po sérii úderů. Rondo uvádí technický knockout v 1. kole. Přesný čas zakončení organizace nezveřejnila a na kartě turnaje na G MMA Stats, do které redakce MMAmag nahlédla, zůstávají kolo, čas i způsob ukončení prázdné.
Michalov podle Fights.cz po zápase řekl: „Atmosféra mě úplně semlela, všechno jsem zapomněl.“ Jinými slovy: favorit připustil, že ho porazila i hlava.
Ještě pár dní předtím přitom o Tóthovi mluvil Karlos Vémola způsobem, který by většina bojovníků nerozdýchala.
Karlos Vémola měl o Tóthovi jasno už před galavečerem
Vémola, jedna z nejznámějších tváří české scény, přitom Tótha v přípravě sám tahal. Web G MMA k tomu 17. října 2026 vydal díl ze série z Vémolandu, kde zaznělo Vémolovo „Zápas nejde vyhrát s nula úderama. To nejde.“
O čtyři dny později reprodukoval slovenský web MMA Fanatik z rozhovoru Vémoly a Makhmuda Muradova pro G MMA tvrdší verdikt: „Upřímně, Spicy Pája je dost v prdeli. On to v sobě nemá a to se nedá naučit.“ Podle téhož textu hodnotil Vémola Tóthovy šance proti Tady Jánkovi po zkušenosti s Raškou a doporučoval mu raději jednodušší zápasy, aby získal chuť zápasit.
Mezi dvěma výroky leželo jedenáct dní a posun od technické výtky k odepsání člověka. Tóth odpověděl v kleci.
Jak hluboko byl Tóth odepsaný, ukazuje nejlíp jedno číslo z jeho jediné předchozí porážky.
Číslo z prosince, které mu viselo nad hlavou
Na turnaji OKTAGON 81 v Praze 28. prosince 2025 ho Ondřej Raška ukončil technickým knockoutem v 1. kole v čase 1:19. To je 79 sekund. V profilu na Sherdogu redakce MMAmag dohledala u téhož zápasu prohru TKO údery, Tapology ale celý duel eviduje jako exhibiční. Papíry se tedy neshodnou ani na tom, jestli Tóth vůbec kdy prohrál:
- Sherdog: 0 výher a 1 prohra před G MMA 1
- Tapology: zápas s Raškou veden jako exhibiční, bilance beze změny
- G MMA Stats: před zápasem s Michalovem i po něm 0-0-0
Stejná databáze drží k 2. listopadu 2026 nulovou bilanci i u Michalova. A ještě drobnost: na kartě G MMA už Tóth nevystupuje jako Spicy Pája, ale jako Pavel Prime Tóth. Zbývá otázka, kolik ta výhra v papírech vlastně váží.
Vzkaz do UFC a jedna poznámka pod čarou
ANALÝZA Podle Fights.cz a Top-Fightu řekl Tóth v pozápasovém rozhovoru: „Pokračovat se mi nechce, ale nepodám se tomu. UFC, těš se!“ Věta, která zní jako plán, je zatím jen jeho přáním.
Oficiální web G MMA ani karta turnaje k 2. listopadu 2026 veřejný ranking neuvádějí, takže výhra nemá kam posunout pořadí. Podle Fights.cz přišel Tótha do klece vyzvat bojovník Huhu, publikum ale velké nadšení neprojevilo, a oficiální oznámení dalšího soupeře chybí. Co Tóthovi zůstalo, je reputace a lepší pozice při vyjednávání o dalším zápase.
Dvě první kola, dva opačné konce. To druhé si tentokrát napsal sám.
ATRAKTIVNÍ TITULEK (OG:title): Vémola: „To v sobě nemá.“ Spicy Pája odpověděl v prvním kole
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek