Bratr fotbalisty Horvátha debutoval v G MMA a soupeře ani jednou nezasáhl. Kulalo se pak smál a řekl, co čekal

Levá noha omotaná výraznou bandáží, ruce dole, nohy jako přibité k podlaze. Karel Horváth, bratr fotbalové legendy Pavla Horvátha a účastník první série televizních Extrémních proměn, po startu svého prvního zápasu neudělal krok dopředu. Jen čekal, až si pro něj Roman Marek přezdívaný Kulalo dojde sám, popsal scénu web Fights.cz. Stačilo pár vteřin. Redakce MMAmag prošla oficiální kartu premiérového galavečera a u téhle dvojice našla detail, který celou scénu staví jinak, než jak se o ní píše.
Horváth čekal na místě, Kulalo si pro něj došel
Podle článku Fights.cz z 31. října 2026 vykolejil Kulalo soupeře hned prvním úderem z přední ruky a zahnal ho na pletivo. Pak trefil břicho a navázal ranou ze zadní ruky. Horváth zůstal viset v předklonu, přišla další salva a po ní pád na zem.
Rozhodčí začal počítat a duel ukončil ve chvíli, kdy se Horváth pomalu zvedal zpátky na nohy. Výsledkem je výhra Kulala technickým knockoutem v 1. kole, tedy přerušením zápasu rozhodčím. Horváth podle téhož článku soupeře ani jednou nezasáhl.
Bandáž na levé noze článek zmiňuje jako viditelný detail. Nic víc o ní neříká a o zdravotním stavu z ní nelze vyvozovat nic. Jenže u téhle dvojice stojí na oficiální kartě G MMA jedno slovo, které mění, o jaký zápas vlastně šlo.
Co stojí na oficiální kartě u jeho jména
Na oficiální stránce zápasů G MMA 1: Samhain redakce MMAmag dohledala u položky Horváth proti Kulalovi typ duelu: BOX. Debut v G MMA tedy neznamená debut v pravidlech smíšených bojových umění. G MMA je nová česká organizace, jejíž premiérový galavečer se konal 31. října 2026 v Nové Spirále na pražském Výstavišti. Úvodní stránka uvádí začátek v 18:00 a program na 13 zápasů, kartu sama organizace popsala jako setkání profesionálů, internetových tváří a netradičních disciplín. S OKTAGONEM MMA, největší českou organizací, nemá nic společného. Hlavní zápas večera dostal Machmud Muradov proti šesti Kotlárům.
Kdo přesně nastoupil, z karty nevyčtete: u obou mužů chybí věk i váhová kategorie. Ve veřejných databázích Tapology, Sherdog a BoxRec u nich není profesionální bilance a neobjevuje se v nich ani samotný duel. Před zápasem i po něm tak platí totéž: žádná potvrzená bilance ve tvaru výhry-prohry-remízy, jen výsledek z premiérové karty. A ten dostal dohru u mikrofonu.
U mikrofonu pak přidal větu, která bolela víc než rány
„Já jsem vám to říkal, že to bude rychlé,“ prohlásil podle Fights.cz Kulalo v pozápasovém rozhovoru. A přidal: „Myslel jsem si, že bude tvrdší.“ Obě věty jsou známé jen z tohoto článku; na původní video rozhovoru se v něm neodkazuje.
Fights.cz popisuje Kulala jako provokatéra, který si libuje v konfliktech na sociálních sítích. Organizace oba muže svedla k jednomu stolu na předzápasovém formátu G-FACE 3, který se konal 7. října 2026. Horší než jedna posměšná věta je ale to, co po téhle premiéře zbude v databázích a co bude Horváth dělat dál.
Jedna noc v Praze a dvě různé cesty dál
Rankingový dopad nehledejte. Web G MMA, do kterého redakce MMAmag nahlédla, žádnou sekci s pořadím bojovníků nemá, takže se výhra ani prohra z tohoto duelu nemá kam promítnout.
Organizace už přitom hlásí pokračování: na úvodní stránce avizuje zápas Vojtěcha Pokoše s Jiřím Kajínkem na turnaji G MMA 2. Jména Horvátha ani Kulala se mezi ohlášenými dvojicemi neobjevují. Proč je to spíš účet za jeden večer než sportovní milník, ukazuje poslední část.
Účet za jeden večer show
GLOSA Jedno slovo na kartě vypadá jako administrativa. Pro diváka mění všechno. Box a smíšená bojová umění nejsou dvě varianty téhož: muž, který v kleci stojí a nejde dopředu, nemá v boxerských pravidlech co udělat s nohama ani kam se schovat do klinče. Zkratka v názvu organizace prodává jednu představu, řádek na kartě nabízí druhou.
Na té show není nic nelegálního ani nového. Jen stojí za to vědět, co se kupuje. Televizní tvář proti muži, který žije z konfliktů na sítích, k tomu hlavní zápas jednoho proti šesti. Kdo čekal sportovní výsledek, dostal estrádu.
A ta má cenovku. Kulalo si odnesl mikrofon a větu, kterou bude mít v každé další upoutávce. Horvátha v databázích nenajdete a na oficiální kartě u jeho jména zůstává slovo box.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka