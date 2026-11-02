Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Bratr fotbalisty Horvátha debutoval v G MMA a soupeře ani jednou nezasáhl. Kulalo se pak smál a řekl, co čekal

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Premiéra nové české organizace začala jednostrannou podívanou a příjmením, které zná každý fotbalový fanoušek. Na oficiální kartě ale u toho zápasu stojí slovo, které titulky vynechaly.
Bratr fotbalisty Horvátha debutoval v G MMA a soupeře ani jednou nezasáhl. Kulalo se pak smál a řekl, co čekal

Bratr fotbalisty Horvátha debutoval v G MMA a soupeře ani jednou nezasáhl. Kulalo se pak smál a řekl, co čekal

Zdroj: Gmma
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.11.2026 13:16

Reklama
Další články z MMAMAG.cz
Vémola Tótha veřejně odepisoval a mluvil o chybějícím srdci. Spicy Pája pak soupeře zničil v prvním kole
Vémola Tótha veřejně odepisoval a mluvil o chybějícím srdci. Spicy Pája pak soupeře zničil v prvním kole
Sládek nedal Ovčáčkovi šanci na G MMA a vyhrál 3:0. Pravidla duelu se ale ukázala až v kleci a diváci nečekali páku
Sládek nedal Ovčáčkovi šanci na G MMA a vyhrál 3:0. Pravidla duelu se ale ukázala až v kleci a diváci nečekali páku

Do klece v Nové Spirále vešel muž v klobouku a kravatě. Místo rukavic na něj čekal stůl a nejzvláštnější na...

Kráska z WWE odhodila zápasnický kostým a ukázala postavu v bikinách. Na pláži ji doplnil nečekaný společník
Kráska z WWE odhodila zápasnický kostým a ukázala postavu v bikinách. Na pláži ji doplnil nečekaný společník

Jedna fotka z pláže, jedna od bazénu a na obou žena, kterou v americkém univerzitním zápasení tři roky...

Novotný prozradil, co ho na turnaji v Mnichově opravdu naštval. Jeden borec si to u něj rozlil a hrozí mu konec
Novotný prozradil, co ho na turnaji v Mnichově opravdu naštval. Jeden borec si to u něj rozlil a hrozí mu konec

Domluvená váha 72 kg, na váze o skoro tři kila víc. Hafeni Nafuka se v Mnichově do klece vůbec nepodíval a...

Fleury přišel se zákulisním obviněním na adresu Muradova. Prý se ho pokusil dostat z turnaje G MMA, ale fakta mluví jinak
Fleury přišel se zákulisním obviněním na adresu Muradova. Prý se ho pokusil dostat z turnaje G MMA, ale fakta mluví jinak

Will Fleury tvrdí, že mu po pozvánce na G MMA někdo zavřel cestu ke kleci. Jádrem sporu je Machmud Muradov,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

Všechny články tohoto autora →
MMAMAG.cz
Další články z kategorie Bojové sporty
Zobrazit více
SportBojové sporty
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.