Sládek nedal Ovčáčkovi šanci na G MMA a vyhrál 3:0. Pravidla duelu se ale ukázala až v kleci a diváci nečekali páku

Podle popisu serveru ŽivotvČesku.cz si Miroslav Sládek stoupl doprostřed klece, zvedl ruce nad hlavu a nechal halu, ať si ho prohlédne: tmavý oblek, světlá košile, červená pruhovaná kravata, klobouk. Naproti stál Jiří Ovčáček v červeném polo tričku a s brýlemi. Oba pak došli ke stolu, Sládek odložil sako i klobouk a zůstal v košili s kravatou. Rozhodčí jim srovnal úchop. Redakce MMAmagu si k tomu otevřela oficiální zápasovou kartu G MMA a výsledkový přehled z téhož večera a ukázalo se, že překvapení nebylo improvizací.
Sako a klobouk šly dolů, kravata zůstala
Šlo o premiérový galavečer nové české organizace G MMA pod názvem Samhain, 31. října 2026 v pražské Nové Spirále. Sládek, někdejší předseda SPR-RSČ, nastoupil proti Ovčáčkovi, bývalému mluvčímu prezidenta Miloše Zemana. Ani jeden z nich není bojovník z klasické scény.
Napínavé to nebylo. Sládek zvládl všechny tři pokusy a vyhrál 3:0, shodně to uvádějí ŽivotvČesku.cz i Rondo.cz. Ovčáček nezískal ani jeden pokus.
Jenže v oficiální zápasové kartě, kterou G MMA zveřejnila před turnajem, slovo páka u tohoto duelu nikde nestálo.
Jedno slovo v programu, které drželo napětí
Redakce MMAmagu položila vedle sebe oficiální kartu G MMA a výsledkový přehled z téhož večera. Na kartě u položky Sládek proti Ovčáčkovi stojí jediná kategorie: SPECIÁL. Disciplína tam není. Výsledková tabulka Fight-live.cz už po akci mluví o duelu v páce.
Porušený slib to přitom nebyl. Oficiální novinka G MMA ke kartě slibovala profesionální bojovníky, známé internetové tváře a netradiční disciplíny. Na stránce o organizaci se G MMA popisuje jako spojení bojových sportů, výrazných osobností a zábavy, které chce fanoušky překvapovat tím, kdo se postaví další výzvě.
Podle ŽivotvČesku.cz nechávali organizátoři do poslední chvíle otevřené, co přesně avizovaná speciální pravidla znamenají. Sama organizace 1. října 2026 psala, že pravidla neprozradí a odhalí je na závěrečné tiskové konferenci 26. října 2026. Úplné tajemství to ale nebylo: sázkový web iDNES.cz už 27. října 2026 u duelu uváděl souboj v páce. Utajení tedy nebylo nedopatření. Bylo to číslo programu.
Ovčáček po porážce před mikrofonem neutekl a sám pojmenoval, co ho u stolu dostalo.
Co z Ovčáčka vypadlo po třech pokusech
„Soupeř mě absolutně překvapil! Ale beru prohru statečně, mám nový zážitek v podobě nevídané show,“ uvedl Ovčáček pro ŽivotvČesku.cz. Překvapený tedy nebyl jen divák, ale i jeden ze dvou mužů u stolu. Porážku poražený nijak nerozmělňoval.
Politická kuriozita byla v plánu od začátku, jen s jiným jménem. Server GMMA Stats.cz 13. září 2026 uvedl, že Ovčáček v duelu se Sládkem nahradí Jiřího Paroubka, a oficiální detail zápasu u G MMA potvrzuje, že Paroubek do souboje nenastoupil. Zbývá otázka, kolik z celého večera vlastně byly bojové sporty.
Jestli to byl sport, nebo číslo do programu
ANALÝZA Z předturnajové karty G MMA, kterou redakce MMAmagu prošla položku po položce, plyne jednoduchý poměr. 13 položek, z toho pět klasických bojových disciplín a šest exhibičních formátů typu jeden proti dvěma, dvojice proti dvojici, rytířské brnění nebo polštářový souboj. Zbylé dva duely skončily u stolu na páku: kromě Sládka s Ovčáčkem si zapákoval i Jiří Kajínek s Bachařem. Hlavním zápasem večera byl Jiří Muradov proti šesti Kotlárům.
|Typ disciplíny
|Počet duelů na kartě
|Příklad z karty
|Klasické bojové sporty
|5
|Spicy Paja a Tady Janko
|Exhibiční a netradiční formáty
|6
|Muradov proti šesti Kotlárům
|Duely v páce
|2
|Sládek proti Ovčáčkovi
Jde o rozdělení předturnajové karty, ne o seznam všech odehraných zápasů. Výsledkový přehled Fight-live.cz se od karty v několika položkách liší, takže o konečné skladbě večera tabulka nevypovídá.
Za organizací stojí podle obchodních podmínek firma G ENTERTAINMENT CZECH s.r.o. s IČO 24064181, dokument je účinný od 31. srpna 2026. Vstupenky začínaly na 1 999 Kč, přenos běžel jako placená online vstupenka na platformě Géčko a k tomu organizace nasadila soutěž o 111 111 Kč. Utajená disciplína je v takovém modelu nejlevnější nástroj, jaký existuje. Nestojí nic a drží pozornost až do chvíle, kdy se rozsvítí klec.
Sládek s Ovčáčkem tedy nebyli úlet mimo koncept. Byli tou položkou, která koncept předvedla nejlépe. Klec čekala údery a dostala stůl na páku; na předturnajové kartě převažovaly právě takové formáty.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková