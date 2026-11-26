Stáli pár centimetrů od sebe a čekalo se na gesto, kterým staredown obvykle končí. Na ceremoniálním vážení v Dauhá 20. listopadu 2026 si podle popisu MMA Fighting ruce nakonec podali, a to hodně důrazně. Navajo Stirling ale po turnaji mluvil o jiné chvíli, o staredownu těsně před začátkem boje, při kterém Jiřímu Procházkovi ruku nenabídl. Proč, vysvětlil v rozhovoru pro Home of Fight, jehož český překlad přinesl Sport.cz 25. listopadu 2026. Redakce MMAmag k jeho vysvětlení prošla statistiky zápasu, bilance v databázích i to, co tentýž muž o Procházkovi říkal pár týdnů předtím.
Vysvětlení staredownu přišlo až po turnaji
Navajo Stirling, 29letý novozélandský bojovník v polotěžké váze (do 93 kg), šel do hlavního zápasu turnaje UFC Fight Night: Prochazka vs Stirling 21. listopadu 2026 v Dauhá s bilancí 11-0-0. Proti němu stál Jiří Procházka, 34letý český bojovník a bývalý šampion polotěžké divize UFC, tedy největší světové organizace smíšených bojových umění, s bilancí 32-6-1.
Stirling podle překladu na Sport.cz popsal, že na soupeře v tu chvíli nemyslel jako na člověka. Nepřišel podle svých slov „dělat žádné hlouposti“, přišel ukázat, kdo je. Z jeho vyprávění tedy nevyplývá opovržení, ale režim, do kterého se dostal pár minut před gongem.
Jak moc to Stirling myslel vážně, ukázal o chvíli později v kleci, konkrétně 2 sekundy před koncem druhého kola.
Dvě sekundy, které Procházku stály celý zápas
Podle výsledkového přehledu UFC i databáze Sherdog skončil zápas KO, tedy knockoutem, po pravé ruce ve 2. kole v čase 4:58. Čistého času to dělá 9 minut a 58 sekund.
|Úsek
|Odzápasený čas
|Zbývalo do konce kola
|1. kolo
|5:00
|0:00
|2. kolo
|4:58
|0:02
|Celkem
|9:58
|nic
V sekundárních databázích zápasových statistik, které redakce MMAmag prošla, je Stirling zapsaný s 48 úspěšnými významnými údery z 94 pokusů, Procházka s 23 ze 45. O strh se nepokusil ani jeden, zápas se odehrál prakticky celý v postoji. Stirling k tomu podle Sport.cz řekl, že si v hlavě opakoval: „Dobře, zůstaň v klidu. Vím, co hledá, a nesmím mu nabídnout příležitost.“ Trpělivost mu vyšla: po zápase má bilanci 12-0-0, Procházka 32-7-1.
Vzor, kterého chtěl uspat
V přepisu pořadu The Ariel Helwani Show z října 2026 redakce MMAmag dohledala pasáž, ve které Stirling vypráví, že Procházku dlouho sledoval a bral si z jeho postoje prvky do vlastního stylu. O měsíc a půl později, v rozhovoru pro Home of Fight citovaném Sport.cz, k tomu přidal otevřeně sobecký motiv: chtěl Čecha porazit v postoji, v jeho vlastní disciplíně, a ukončit ho tak, aby zůstal v bezvědomí.
„Po celou dobu, co jsme byli v kleci, jsem si říkal: Sakra! Díval jsem se na něj a nemohl uvěřit tomu, že se to skutečně děje,“ popsal podle téhož překladu. Obdiv a plán na knockout si tedy neodporovaly; šly vedle sebe.
Opatrně je třeba brát jeho dojmy o soupeři. Stirling tvrdil, že Procházka na něj celý zápasový týden působil rozrušeně, a z klinče si prý odnesl pocit, který shrnul slovy „Tenhle chlap je opravdu slabý. Je to ale hodně rychlý zápasník.“ Jde o pozorování protivníka, ne o informaci o Procházkově stavu. Sám Stirling podle Sport.cz přibližně 3 dny po turnaji ukázal monokl pod okem. Procházka se ozval ve videu na sociálních sítích, které citovala MMA Fighting 22. listopadu 2026: soupeři pogratuloval, mluvil o pár stezích a o tom, že jeho výkon byl příliš taktický a málo nátlakový.
Za tu ránu dostal Stirling od UFC šek i nové místo v žebříčku, a Procházka přišel přesně o to, co Novozélanďan získal.
Třetí místo a šek, který to podtrhl
Když UFC v říjnu 2026 zápas oznamovala, uváděla Procházku jako dvojku a Stirlinga jako pětku polotěžké divize. V přehledu serveru POP MMA z 24. listopadu 2026, který odkazuje na žebříček UFC Meta rankings aktualizovaný po turnaji, redakce MMAmag dohledala Stirlinga na třetím místě a Procházku na čtvrtém. Novozélanďan se tak dostal před muže, kterého studoval.
K posunu přibyly peníze. Servery Yahoo Sports a MMA Junkie uvádějí, že Stirling dostal bonus za výkon večera v přepočtu zhruba 2,2 milionu Kč (100 000 dolarů). Pro Procházku jde o druhý zásah v řadě: 11. dubna 2026 prohrál titulový zápas s Carlosem Ulbergem na UFC 327 knockoutem v 1. kole v čase 3:45. A přesto se o konci jeho kariéry mluví spíš venku než v Dauhá.
Zápas, ve kterém chyběl trash talk
GLOSA Scéna si zvykla, že velký zápas potřebuje urážku, výhrůžku a strkanici u vážení. Tady nic z toho nebylo. Byl tu bojovník, který si ze soupeře roky bral prvky do postoje, a pak ho v postoji složil.
Právě proto se 9 minut a 58 sekund boje přetavilo do hádanky o jedno gesto. Staredown, který si každý vyložil po svém, a rána dvě sekundy před pauzou: dva krátké okamžiky, které přepsaly pořadí celé polotěžké divize.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek