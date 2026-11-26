Anthony Smith, 38letý americký bojovník v polotěžké váze do 93 kg s bilancí 39-23-0, patřil od konce července spíš do rubriky kauz než do výsledkových listin. Čelil čtyřem bodům obvinění ze závažných trestných činů podle nebraského práva a k vlastní obhajobě se veřejně nevyjadřoval. Mezitím jednou nastoupil k zápasu a prohrál. Teprve po oznámení z okresu Sarpy v Nebrasce vydal dlouhý text, v němž své mlčení vysvětlil. Redakce MMAmag k tomuto textu porovnala jeho krátký srpnový příspěvek a v nebraských trestních zákonech dohledala, o jaké sazby u jednotlivých bodů šlo.
Oznámení, které ukončilo čtyři měsíce kauzy
Zatčení přišlo večer 27. července 2026 v Nebrasce; vyplývá to ze soudních záznamů, které citoval server MMA Fighting. V srpnu 2026 Smith vinu odmítl. Prokuratura okresu Sarpy pak 25. listopadu 2026 oznámila, že obvinění ruší.
V prohlášení, jehož plné znění zveřejnila stanice WOWT, úřad uvedl: „Úřad okresního prokurátora Sarpy podal v červenci trestní obvinění proti osmatřicetiletému Anthonymu Smithovi na základě důvodného podezření z předběžného vyšetřování“. Podle téhož prohlášení šerifův úřad vyšetřování dokončil, předal výsledky a prokuratura po přezkoumání dostupných informací obvinění zrušila. Žádný rozsudek o vině tedy nepadl.
Smith je zároveň tím mužem, který 2. března 2019 na turnaji UFC 235 bojoval s Jonem Jonesem o titul v polotěžké váze a prohrál na body. Z nebraských zákonů přitom plyne, že nejzávažnější z bodů obvinění měl zákonné rozmezí 1 až 50 let vězení.
Čtyři body obvinění a sazby, které k nim podle zákona patří
Body zněly na pokus o domácí útok prvního stupně, teroristické vyhrožování a dva body omezování osobní svobody prvního stupně. Označení Class II a Class IIIA nejsou názvy skutků, ale třídy závažnosti. V nebraských trestních zákonech, které vydává tamní zákonodárný sbor, redakce MMAmag dohledala rozmezí trestů i zařazení jednotlivých skutkových podstat.
|Bod obvinění
|Třída podle nebraského práva
|Zákonná sazba podle § 28-105
|Pokus o domácí útok prvního stupně
|Class II felony
|1 až 50 let vězení
|Teroristické vyhrožování
|Class IIIA felony
|až 3 roky vězení
|Omezování osobní svobody prvního stupně (2 body)
|Class IIIA felony
|až 3 roky vězení za bod
Sazby v tabulce jsou zákonné rozmezí pro případ odsouzení, ne trest, který by Smithovi někdo uložil. Červencové zprávy mluvily o třech obviněních, pozdější o čtyřech bodech; omezování osobní svobody bylo vedeno ve dvou bodech. Sám Smith se k věci obšírně vyjádřil až po oznámení prokuratury a začal přesně u toho mlčení.
Proč podle svých slov nechtěl mluvit o vlastní obhajobě
Znění jeho textu publikoval MMA Fighting; podle serveru vyjádření vydal Smithův management SuckerPunch Entertainment. „Po celou dobu jsem na veřejnosti mlčel. To ticho se nikdy nemělo zaměňovat za vinu, slabost nebo neschopnost se bránit“, napsal Smith. Mlčel podle svých slov proto, že respektoval právní proces a s prokuraturou spolupracoval.
„Moje mlčení byla volba. Nikdy to nebyla kapitulace. Vím, kdo jsem. Vím, za čím si stojím“, pokračoval. Tvrdí také, že ho kauza emocionálně, finančně, osobně i profesně zdevastovala a že zastavení obvinění to nesmaže. Je to jeho tvrzení, nikoli nezávisle ověřený údaj.
Obě jeho vyjádření postavila redakce MMAmag vedle sebe. V příspěvku z 23. srpna 2026, jehož znění popsal MMA Fighting, Smith napsal jen to, že je doma s rodinou a že svůj příběh jednou bude moci vyprávět. Úřad mluví o dokončeném vyšetřování a zrušených obviněních, Smith o ztrátě a o volbě mlčet. Dvě roviny, ne spor o fakta.
Co mezitím přibylo v jeho sportovní bilanci
Sportovně stojí Smith mezi dvěma záznamy. Profil na webu UFC u něj uvádí ukončenou kariéru a bilanci 38-22-0; v bilanci na Sherdogu, do které redakce MMAmag nahlédla, stojí 39-23-0, protože zahrnuje i dva pozdější zápasy v Gamebred Bareknuckle MMA, americké organizaci, kde se zápasí bez rukavic.
Tam 10. dubna 2026 submisí porazil Chase Shermana. Na turnaji Gamebred Bareknuckle MMA 12 pak 2. října 2026 prohrál s Jordanem Heidermanem technickým knockoutem ve 2. kole v čase 2:17. Ve svém vyjádření slibuje jen to, že k věci řekne víc později; žádný návrat do klece v něm neoznámil.
Čtyři měsíce mlčel k vlastní obhajobě, i když vedle běžela kauza, která jeho jméno dostala do titulků. Konec řízení si vybral jako okamžik, kdy to ticho ukončí sám.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka