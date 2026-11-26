U postupně se horšícího zraku si rodina někdy všimne změny návyků dříve než samotný senior. Člověk, který četl každý večer, si přestane půjčovat knihy nebo potřebuje stále silnější osvětlení. Někdy dokonce začne ztrácet zájem o svoje oblíbené noviny nebo časopisy. Při cestě po schodech může obtížně rozeznávat hranu dalšího stupně, zvlášť když má celý povrch stejnou barvu.
Večer se raději vzdá návštěvy, protože za šera hůř odhaduje vzdálenost a bojí se zakopnutí. Nechce sám chodit ven a pouliční osvětlení mu může dělat větší problém než doposud. Užitečnější než obecný dotaz na to, jak vidí, pak bývá zeptat se, co přesně mu působí potíže a kdy je zaznamenal poprvé. S takovým popisem se pak vyplatí objednat k očnímu lékaři, i když člověk na známých místech ještě dobře trefí.
Šedý a zelený zákal se projevují odlišně
Při šedém zákalu se postupně zakaluje čočka uvnitř oka. Obrysy mohou být nezřetelné, barvy méně syté a světlo protijedoucích aut může nečekaně oslňovat. Člověk pak často popisuje, že přes brýle vidí, jako by je měl stále zamlžené. U běžné formy zeleného zákalu přitom mohou dlouho chybět jakékoli zjevné potíže. Nemoc poškozuje zrakový nerv a výpadků na okrajích zorného pole si nemocný zpočátku nemusí všimnout. Podle toho, zda člověk ještě přečte velká písmena, doma šedý a zelený zákal nerozlišíte. Příčinu potíží určí oční lékař.
Pro rodinu má proto smysl prohlédnout si s dotyčným i místa, kde se pohybuje každý den. Na cestě od postele do koupelny může vadit práh splývající s podlahou nebo předmět odložený v chodbě. U schodů pomůže osvětlení, které nezanechá poslední stupeň ve stínu. U čtení může přinést úlevu světlo nasměrované přímo na stránku a větší písmo v telefonu. Pokud je příčinou šedý zákal a člověka už omezuje v běžném životě, může s očním lékařem zvážit operaci. Při ní se zakalená čočka vyjme a nahradí umělou.
Tmavá clona před okem je nebezpečná
Jiný postup vyžaduje situace, kdy se obraz náhle změní během krátké chvíle. Varováním jsou nově vzniklé záblesky, výrazný nárůst pohyblivých teček nebo tmavá clona postupující přes část zorného pole. Tyto projevy mohou provázet trhlinu v sítnici či její odchlípení.
Oko přitom nemusí bolet a člověk může na druhé oko dál vidět dobře. Při takové změně je potřeba neprodleně vyhledat oční pohotovost a nečekat na termín běžné kontroly. Včasné vyšetření může rozhodnout o tom, zda se podaří zabránit trvalé ztrátě zraku.
nei.nih.gov, NHS – zelený zákal, NHS – odchlípení sítnice, topky.sk