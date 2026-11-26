Šedesátiletá značka Dermacol dostává vlastní film. První trailer na Lady Dermacol představuje Mariku Šoposkou v roli Olgy Knoblochové, slibuje výlet do šedesátých let a připomíná mezinárodní úspěch české kosmetiky. Zatím ale příliš neprozrazuje, jaký příběh chce vlastně vyprávět.
Ukázka působí především jako poněkud unylá přehlídka známých hereckých tváří v dobových kostýmech. Vedle Šoposké se představují Martin Hofmann jako chemik Vlastimil Boublík, Štěpán Kozub, Alena Mihulová, Michal Dlouhý, Lenka Vlasáková či Diana Mórová. Nechybějí barevné interiéry, retro rekvizity ani rekonstrukce natáčení muzikálu Dáma na kolejích, jenže traileru schází energie a výraznější dramatický háček. Z upoutávky není čitelné, zda se film zaměří hlavně na portrét doby a jejích společenských paradoxů, na zrod slavného kosmetického přípravku, nebo na osobní drama ženy, která se dokázala prosadit v prostředí, jež jí zrovna nepřipravovalo červený koberec.
Skutečný příběh značky přitom nabízí pozoruhodný materiál. Dermacol vznikl v roce 1966 díky spolupráci odborníků z barrandovských filmových laboratoří a Ústavu lékařské kosmetiky. U jeho zrodu stála kosmetička Olga Knoblochová, později přezdívaná Lady Dermacol, která přišla s nápadem na přípravek schopný zakrýt výrazné kožní vady. Recepturu krycího make-upu pomáhal vyvinout barrandovský odborník na filmová líčidla Vlastimil Boublík. Výrobek se postupně prosadil i za hranicemi Československa a v roce 1969 získal licenci na používání v Hollywoodu. Z původně specializovaného přípravku se stal jeden z nejvýraznějších československých kosmetických exportních úspěchů. Značka dnes zkrášluje uživatele ve více než šedesáti zemích a její nejslavnější produkt Make-up Cover zůstává vlajkovou lodí.
Film se podle dosavadních informací nechce omezovat na dějiny jednoho výrobku. Sleduje Knoblochovou od prvních kroků v Ústavu lékařské kosmetiky přes spolupráci s Boublíkem až po průlom, který překročil hranice železné opony. Do příběhu vstoupí barrandovské ateliéry, redakce časopisu Vlasta, pražský kabaret Alfa i večírek karlovarského filmového festivalu. Tvůrci chtějí zachytit také společenské paradoxy doby, v níž se sice mluvilo o emancipaci a postavení pracujících žen, jejich skutečné prosazení však stále naráželo na řadu překážek.
Režie se ujal Vojtěch Moravec, který natočil komedie Matky a Hádkovi a má zkušenosti také s televizní tvorbou. Scénář napsal Marek Epstein, v současnosti jedna z nejvýraznějších osobností českého scenáristického prostředí. Podepsal se pod Václava, Ve stínu, Anděla Páně 2, Šarlatána či Bratry a patří k nejvytíženějším domácím autorům. Za scénář k Ve stínu získal Českého lva a další nominace mu přinesly mimo jiné Šarlatán a Bratři. Jeho účast vzbuzuje očekávání, která zatím první ukázka příliš nenaplňuje. Lady Dermacol vstoupí do českých a slovenských kin 15. července 2027.
Zdroje: Český rozhlas, Magazín Elita