Na jednom z listopadových snímků stojí zpěvák Pavol Habera v mikině a dlouhých sportovních kalhotách vedle dcery oblečené v bílém. Na dalším už mají oba rakety v rukou a na sobě trička a kraťasy. V hale společně strávili pátek 13. listopadu, kdy se Habera setkal také se Zuzaninou rodinou. V příspěvku si nejdřív vypůjčil známou pověru o nešťastném datu. Pro něho samotného měl ten den docela opačný význam. Největší radost mu podle vlastních slov udělalo setkání s dcerou, v níž znovu uviděl kus sebe.
Na kurtu došlo i na proslulé kraťasy
42letá Zuzana Koperniech nenechala otcovo vyznání bez odpovědi. Připustila, že porazit ho v tenise bude nejspíš nad její síly. Hned ale našla disciplínu, v níž na sebe mohou být pyšní oba. V žertu poznamenala, že po otci zdědila hezké nohy do kraťasů. Narážce dobře rozumějí i lidé, kteří slovenského zpěváka znají hlavně z koncertů skupiny Team. V říjnu si Habera před fanoušky znovu oblékl šortky, ve kterých byl v roce 1992 na křtu desky Karla Gotta.
Zuzana pochází z Haberova prvního manželství s Naďou a narodila se ještě před jeho největším hudebním úspěchem. Když počátkem roku 1988 vyšla skupině Team první velká deska, byla ještě malá. Habera se později rozvedl a se svou dcerou se nemohl pravidelně vídat. Jak sám prozradil, bylo to nejhorší období života.
Nahrávka přinesla mimo jiné píseň Reklama na ticho a prodalo se jí čtvrt milionu kusů. Publikum od té doby mohlo sledovat jejího otce na velkých pódiích a později také v televizní porotě SuperStar. Zuzana se vydala jiným směrem, zajímala se o fotografii, psaní a marketing. Se slavným otcem se na veřejnosti objevuje jen příležitostně.
Z nejstarší dcery je už máma dvou dětí
Pro řadu diváků zůstává Habera především zpěvákem a přísným porotcem, v rodině je ale už také dědečkem. Zuzana má syna Matthiase a dceru Elizabet. Jejím manželem je plastický chirurg Marián Koperniech, za kterého se provdala v roce 2015. S modelkou Danielou Peštovou má Habera další dvě děti, Ellu a Paula Henryho. Společně se podíleli také na výchově jejího nejstaršího syna Yannicka. O tom, kdo listopadový zápas skutečně vyhrál, se otec ani dcera ve své výměně nezmínili.
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