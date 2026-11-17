V Praze se srazily dva osobní vlaky, na místě jsou desítky zraněných
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V Praze se srazily dva osobní vlaky, na místě jsou desítky zraněnýchZdroj: Správa železnic
Článek byl publikován 17.11.2026 06:51
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