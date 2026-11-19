Představa, že důchod jednou téměř nahradí poslední výplatu, může být pro mnoho Čechů bolestivým omylem. Člověk, který si během aktivního života zvykl na určitý rozpočet, často počítá s tím, že po odchodu z práce ubudou výdaje za dojíždění nebo pracovní oblečení a domácnost bude potřebovat méně peněz. Ve skutečnosti však zůstávají náklady na bydlení, energie, jídlo, dopravu i léky. A pokud penze pokryje jen něco přes polovinu dřívější čisté mzdy, změna životní úrovně může být výraznější, než si budoucí senior představoval.
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Co znamená rozdíl 56 a 87 procent
Mezinárodní srovnání používá takzvaný čistý náhradový poměr. Ten vyjadřuje, jak velkou část předchozí čisté mzdy může představovat budoucí čistý důchod modelového pracovníka po úplné kariéře. Ve srovnání zveřejněném v roce 2025 vychází pro člověka s průměrným výdělkem česká hodnota kolem 55,9 procenta, zatímco rakouská přibližně 86,8 procenta. Jde o výpočet za stanovených předpokladů, nikoli o statistiku, podle níž by každý současný český důchodce pobíral právě 56 procent své poslední výplaty.
Toto rozlišení je zásadní. Model pracuje s budoucím člověkem, který má danou kariéru, mzdovou úroveň a pojištění. Skutečný důchod závisí na době pojištění, konkrétních výdělcích, přerušení práce, rodinné situaci a na pravidlech účinných v okamžiku přiznání. Senioři s nízkými celoživotními příjmy mohou mít náhradový poměr relativně vyšší než lidé s vysokými příjmy. Proto nelze říct, že český systém poskytne všem stejnou část dřívější mzdy nebo že se každému v Rakousku automaticky žije lépe.
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Podobný plat, jiná budoucí penze
Pro názornost si lze představit člověka s čistým měsíčním příjmem 35 tisíc korun. Kdyby se na něj čistě modelově vztahoval náhradový poměr 56 procent, odpovídalo by to důchodu kolem 19 600 korun měsíčně. Při 87 procentech by orientační částka činila 30 450 korun. Rozdíl přes deset tisíc korun názorně ukazuje sílu obou procent, ale není to skutečná prognóza českého ani rakouského důchodu pro konkrétního člověka. Porovnání navíc neřeší odlišné ceny bydlení, daně, životní náklady a konstrukci systémů.
Český systém výrazně přerozděluje ve prospěch lidí s nižšími výdělky. Díky tomu je u nízkopříjmových pracovníků poměr budoucí penze k jejich dřívějším příjmům podstatně vyšší než u lidí s nadprůměrnou mzdou. Opačnou stranou je slabší vazba mezi růstem výdělku a růstem budoucí penze ve vyšších příjmových pásmech. To může překvapit člověka, který má dobrou mzdu a předpokládá, že bude mít automaticky také nadstandardně vysoký důchod. Přesnější obrázek poskytne osobní orientační výpočet podle evidovaných dat.
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Vlastní rezerva nemusí znamenat složité investování
Rozdíl mezi výplatou a penzí je vhodné začít řešit dlouho před šedesátými narozeninami. Prvním krokem není hledání nejvýnosnější investice, ale zjištění, kolik domácnost reálně každý měsíc potřebuje. Druhým je odhad budoucího státního důchodu a třetím výpočet možného rozdílu. Pokud někomu vychází měsíční mezera šest tisíc korun, měl by si uvědomit, že za deset let důchodu jde při stejných cenách o 720 tisíc korun. Taková částka už ukazuje, proč nemusí být několik desítek tisíc na spořicím účtu dostatečnou rezervou.
Zároveň není správné investovat všechny úspory do rizikových aktiv jen proto, aby člověk dohnal určité procento zahraničního důchodu. Finanční plán musí počítat s neočekávanými výdaji a s tím, že hodnota investic může kolísat. Část prostředků má být dostupná rychle, zatímco peníze určené na vzdálenější období mohou mít jiný investiční horizont. Kdo už je blízko důchodu, má méně času na zotavení z případného propadu. Proto by strategie měla vycházet ze skutečných potřeb a schopnosti nést riziko.
Přehled budoucího rozpočtu je užitečné doplnit také o závazky. Vysoký úvěr nebo nákladné bydlení může být ve stáří větším problémem než samotná výše penze. Dva lidé se stejným důchodem se tak mohou nacházet ve zcela odlišné finanční situaci: jeden vlastní splacený byt, zatímco druhý musí měsíčně hradit vysoké nájemné. Právě proto by mezinárodní čísla měla vést k osobnímu plánování, nikoli k jednoduchému závěru, že všichni důchodci v jedné zemi jsou na tom lépe.
Pro konkrétního člověka je přitom podstatný také rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou. Náhradový poměr počítaný z čistých částek není totožný s poměrem důchodu k hrubému příjmu a obě čísla nelze bez vysvětlení zaměňovat. Pokud někdo čte v jednom článku procento z hrubé mzdy a ve druhém procento z čisté, může nabýt dojmu, že se důchodové předpovědi zásadně rozcházejí. Ve skutečnosti mohou pouze používat odlišnou metodiku. U mezinárodních srovnání je proto vhodné vždy sledovat, zda se mluví o současných důchodcích, nebo o budoucím modelovém pracovníkovi.
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Porovnávat země nestačí, důležité je znát vlastní čísla
Mezinárodní statistika je užitečná, protože upozorňuje na strukturální rozdíly, které se v každodenní debatě snadno ztratí. Zároveň však může svádět k přehnaným závěrům. Vyšší náhradový poměr neznamená, že jsou v zahraničí všechny penze nominálně vyšší, že se všem důchodcům daří lépe nebo že si český člověk může z rakouského čísla přímo vypočítat svůj budoucí příjem. Srovnání slouží jako varování před příliš optimistickým očekáváním, nikoli jako individuální důchodový výměr.
Praktickým výsledkem by proto měla být jednoduchá kontrola: jaká penze mi podle dostupných údajů asi vychází, kolik utratím za základní potřeby a jakou rezervu si potřebuji vytvořit? Odpovědi se v průběhu života mění a je dobré je pravidelně aktualizovat. Pro některé domácnosti bude důležitější doplatit drahý úvěr, pro jiné vybudovat pohotovostní rezervu nebo zvýšit pravidelné spoření. Jedno však platí téměř vždy: o životní úrovni ve stáří nerozhodne pouze procento z mezinárodního srovnání, ale součet osobní penze, majetku, závazků a výdajů.
oecd.org, oecd.org, www-in.cssz.cz, cssz.gov.cz