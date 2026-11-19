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Oneplay se objevilo pokračování slovenské kriminálky Hriech, která vychází z amerického seriálu The Sinner, známého českým divákům pod názvem Hříšnice. Nová série přichází s dalším znepokojivým případem. Čtrnáctiletý chlapec se přizná k vraždě vlastních rodičů. Problém je, že nedokáže vysvětlit, proč to udělal.
Neobvyklý způsob vyprávění odlišuje Hriech od běžných detektivek. Divák totiž často zná pachatele už od prvních minut. Nejde tedy o klasické pátrání po tom, kdo zločin spáchal, ale především o hledání odpovědi na otázku, proč k němu došlo. Vyšetřování postupně odkrývá minulost podezřelých, jejich traumata, vztahy i události, které mohly vést k tragickému činu.
První slovenská řada tento princip představila na příběhu Lucie Kubincové (
Kristína Svarinská), která na veřejném koupališti před zraky ostatních ubodala neznámého muže a k činu se okamžitě přiznala. Vyšetřovatelé se následně snažili odhalit, co ji k vraždě přivedlo. A zaujalo to i diváky na Slovensku. Podle zářijového souhrnu TV Markíza sledovalo první čtyři epizody v průměru 345 tisíc diváků starších dvanácti let. V komerční cílové skupině 15–57 let dosáhl seriál průměrného tržního podílu 20,6 procenta.
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V nové sérii se major Ondrej Gregor (Ady Hajdu) po letech vrací do svého rodného města Stará Hora. V místním penzionu tam policie objeví mrtvý manželský pár. Všechno nasvědčuje tomu, že rodiče otrávil jejich čtrnáctiletý syn Jonáš (Maxim Gavaľa), který se k činu přizná, ač sám nezná důvod, proč to udělal.
Gregor se pouští do vyšetřování společně s mladou policistkou Hanou Novákovou (Dana Droppová). Stopy je zavedou ke Komunitě Hrabiny, uzavřenému společenství, v němž Jonáš vyrůstal. Její vůdkyní je Viera Valachová (
Gabriela Marcinková), charismatická žena, kterou chlapec považuje za svou matku. Snaží se Jonáše chránit, zároveň ale před vyšetřovateli skrývá tajemství. Do případu navíc postupně vstupuje i Gregorova vlastní minulost. Foto: TV Markíza Foto: TV Markíza Foto: TV Markíza Foto: TV Markíza Foto: TV Markíza Foto: TV Markíza Foto: TV Markíza Foto: TV Markíza Americká předloha má kořeny v úspěšném románu
Hriech je první mezinárodní adaptací amerického seriálu The Sinner, který se vysílal v letech 2017 až 2021 a dočkal se celkem čtyř řad. V hlavní roli detektiva Harryho Ambrose se představil
Bill Pullman. V první řadě si zahrála také Jessica Biel, která ztvárnila ženu podezřelou z brutální vraždy. Právě úvodních osm dílů vzniklo podle knižní předlohy – psychologického románu německé spisovatelky Petry Hammesfahr. Další série už na knihu nenavazovaly a přinesly samostatné případy.
Seriál si vysloužil také řadu prestižních nominací. V roce 2018 byl nominován na Zlatý glóbus v kategorii nejlepší minisérie či televizní film a Jessica Biel získala nominaci za svůj herecký výkon. Na Critics Choice Television Awards se pak o ocenění ucházeli také Jessica Biel a Bill Pullman, oba v hereckých kategoriích.
Hříšnice má úspěch u diváků i kritiků
Seriál původně vznikl pro americkou televizní stanici USA Network, později se dostal také do nabídky Netflixu, kde ho poznala řada českých diváků. O jeho úspěchu svědčí i hodnocení. Na
Rotten Tomatoes má aktuálně 92 % od kritiků a 73 % od diváků. Na českém Kinoboxu si drží hodnocení 81 %.
Hříšnice patřila v roce 2017 k nejsledovanějším seriálům USA Network, kdy finále první řady vidělo 4,7 milionu diváků včetně těch, kteří se k epizodě vrátili v následujících třech dnech. Zájem o neotřelý příběh pokračoval i na Netflixu. První řada mezi lednem 2023 a červnem 2026 nasbírala celkem 13,1 milionu přepočtených zhlédnutí. Čtvrtá série jich ve stejném období dosáhla dokonce 16,4 milionu. Nejde o počet unikátních diváků, ale o přepočet hodin sledování na délku jednotlivých řad.
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Druhá série Hriechu odstartovala 26. října 2026 na slovenském Voyo a následně se objevila také na Oneplay. Nabídne celkem osm epizod. Vedle Adyho Hajdua a Dany Droppové se v ní představují také Gabriela Marcinková, Maxim Gavaľa, Maroš Kramár, Alexander Bárta nebo Petra Dubayová. Režie se ujali Matúš Ryšan a Emília Ondriašová.
Zdroje: TV Markíza, Kinobox, RottenTomatoes, Comcast, Flixpatrol