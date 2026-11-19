Hromada shrabaného listí, posečené trávy nebo čerstvých větví ze zahrady do ohně nesmí. Zákaz likvidovat zahradní bioodpad pálením platí po celém Česku a za jeho porušení hrozí fyzickým osobám pokuta až 50 000 Kč. Táborák nebo opékání buřtů ze suchého, neznečištěného dřeva ale zůstává povolené. Místo pro odkládání bioodpadu musí každá obec nabídnout po celý rok.
Jednotný zákaz platí po celém Česku od března 2025
Mnoho zahrádkářů bylo roky zvyklých řídit se obecní vyhláškou, která pálení větví a listí omezovala třeba jen na vybrané dny nebo roční období. Taková praxe ale skončila s novelou zákona o ochraně ovzduší č. 42/2025 Sb., účinnou od 1. března 2025. Novela sjednotila výklad se zákonem o odpadech a obcím vzala možnost pravidla vlastní vyhláškou měnit.
Podle Ministerstva životního prostředí přitom nejde o úplnou novinku. Zákon o odpadech zakazoval odstraňovat listí, trávu či větve pálením mimo určená zařízení i před touto změnou. Starší znění zákona o ochraně ovzduší však obcím dovolovalo vydat k pálení rostlinného odpadu vyhlášku, což budilo dojem, že bez ní je pálení povolené.
Zákon sice v některých případech pamatuje na výjimky podle zvláštních předpisů, například lesního zákona, ty se ale týkají hlavně lesů kvůli šíření škodlivých organismů. Na běžné soukromé zahrady se nevztahují.
Táborák ze suchého dřeva zůstává povolený
Celé pravidlo se přitom dá shrnout jednoduše: listí a tráva do ohně nesmí, běžný táborák ano. Úřady totiž rozlišují zbavování se zahradního odpadu a rekreační oheň. Opékání buřtů, posezení s přáteli, slavnosti nebo oheň pro získání tepla tak zůstávají dovolené.
V otevřeném ohništi se k tomu smí pálit proschlé, neznečištěné dřevo, suché větve nebo jiný materiál běžně sloužící jako palivo. Hasiči lidem doporučují rekreační oheň předem nahlásit přes jejich evidenční web, povinnost hlásit pálení ale mají jen firmy a podnikatelé. Samotné nahlášení slouží pouze k tomu, aby při oznámení kouře zbytečně nevyjížděla zásahová jednotka, a pálení listí nebo trávy nikomu nepovoluje.
Pokuty hrozí za mokrý bioodpad i plošné vypalování
Dodržování zákazu kontrolují obecní úřady obcí s rozšířenou působností a každou situaci posuzují na místě. Vedle druhu materiálu rozhoduje jeho stav, množství, účel pálení i dopad na okolí. Suché větve jako palivo při táboráku mohou být v pořádku, ale čerstvé či navlhlé větve po prořezávce stromů nebo mokré listí s hustým kouřem může úřad vyhodnotit jako nedovolenou likvidaci odpadu.
Častým podnětem, proč se případem začne zabývat obecní úřad nebo hasiči, bývá oznámení sousedů kvůli kouři. Za pálení bioodpadu pak fyzické osobě hrozí pokuta až 50 000 Kč. Samostatně navíc zákon o požární ochraně zakazuje plošné vypalování porostů, za které hrozí fyzické osobě pokuta až 25 000 Kč.
Co přesně pod plošné vypalování spadá, upřesnila mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR Lucie Pipiš. „Vypalováním porostů rozumíme plošné ničení trávy, plevele či křovin rostoucích například kolem plotu nebo rákosí u rybníka pomocí ohně,“ uvedla Pipiš.
|Situace na zahradě
|Povolené
|Důvod a možná sankce (fyzické osoby)
|Pálení shrabaného listí, trávy či plevele
|Ne
|Likvidace bioodpadu, pokuta až 50 000 Kč
|Pálení čerstvých nebo navlhlých větví
|Ne
|Bioodpad s hustým kouřem, pokuta až 50 000 Kč
|Plošné vypalování trávy, plevele či křovin
|Ne
|Zakazuje zákon o požární ochraně, pokuta až 25 000 Kč
|Táborák ze suchého, neznečištěného dřeva
|Ano
|Rekreační oheň, nejde o likvidaci odpadu
Obce musí zajistit celoroční místo pro bioodpad
Kam tedy zahradní odpad odkládat, když do ohně nesmí? Posečená tráva, listí, plevel, uschlé květiny nebo zbytky ze sklizně patří na domácí kompost, stejně jako nadrcené čerstvé větve. V řízených obecních a komunitních kompostárnách se pak kvalitně rozloží i materiál, kterému by rozklad v domácím kompostu trval delší dobu. „Bioodpady obsahují organické látky a živiny, které by prioritně měly být vráceny zpět do půdy,“ uvádí Ministerstvo životního prostředí.
Každá obec má proto povinnost nabídnout občanům místo pro odkládání bioodpadu po celý rok. Tímto místem ale nemusí být hnědá popelnice u domu, obec může povinnost splnit třeba sběrným dvorem nebo přistaveným kontejnerem. Jak přesně sběr funguje v konkrétní obci, stanoví její vyhláška o odpadech.
Právě na celoroční řešení lze spoléhat i mimo hlavní zahradní sezonu. Listí a trávu lze i v zimě uložit na domácí kompost, odvézt do sběrného dvora nebo odložit na celoroční místo, které obec pro bioodpad určí.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (archiv.hzscr.gov, dostupnyadvokat, olomouc.eu, hzscr.gov, finance, energozrouti).