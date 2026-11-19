Agáta Hanychová se před několika dny na sociálních sítích pochlubila nečekaným přírůstkem. Její osmiletá fenka Bonnie porodila pět štěňat. Zpráva, kterou modelka původně sdílela jako rodinný zážitek, ale rychle přerostla v debatu o odpovědné péči o zvířata a později také v osobní spor o okolnosti, za nichž se fenka dostala do její domácnosti.
Hanychová uvedla, že štěňata nebyla plánovaná. Podle jejího vysvětlení se k fence dostal pes, který překonal oplocení, a Bonnie následně zabřezla. Modelka popsala také samotný porod, při kterém měla být přítomna rodina a veterinář. Fenka i mláďata jsou podle zveřejněného vyjádření v pořádku. Část sledujících však namísto gratulací zpochybnila, proč nebyla Bonnie v minulosti vykastrována.
Někdejší majitelka popisuje jinou dohodu
Do diskuse následně vstoupila žena jménem Adéla, která se představila jako původní majitelka zvířete. Její verze je odlišná od příběhu, který Hanychová zveřejnila. Tvrdí, že se před sedmi lety ocitla v obtížné bytové situaci a psa předala pouze na přechodnou dobu, protože ho nemohla mít v novém bydlení. Podle jejího tvrzení si pak Hanychová fenku ponechala a nevrátila jí ji.
Na tato slova reagovala Veronika Žilková. Herečka připomněla, že Adéla tehdy tvořila pár s jejím adoptivním synem Janem Herclíkem. Podle Žilkové se o zajištění péče o Bonnie původně starala právě ona a Agátu požádala, aby jí s tím pomohla. Současně odmítla představu, že by šlo o úmyslné odebrání psa původní majitelce.
Co řeší chovatel při neplánovaném vrhu
Celou kauzu navíc provází otázka, jak se má v podobných případech postupovat s neplánovaným vrhem. Majitel či chovatel musí řešit zdravotní stav matky, potřebnou veterinární péči a bezpečné umístění štěňat. Internetová diskuse o konkrétní známé osobnosti však často tyto praktické otázky překryje osobními útoky.
Pro Agátu Hanychovou se tak původně soukromý okamžik změnil v další veřejný konflikt. Zatímco se její rodina stará o pět nových štěňat, někdejší majitelka Bonnie a Veronika Žilková nabízejí dvě různé verze příběhu starého sedm let. Ověřený závěr o údajné krádeži psa v tuto chvíli k dispozici není.
blesk.cz, super.cz