Po třiadvaceti minutách v Liberci prohrávala Verva 0:3, na konci 1:5 při střelách 18:40. „Nejsme kompletní, to je velmi složité,“ řekl po zápase trenér Robert Reichel. O čtyři dny později přišla odpověď z kanceláře generálního manažera Jiřího Šlégra. Ze Sparty přichází osmadvacetiletý Ondřej Najman, šestinásobný reprezentant s minulostí v Mladé Boleslavi, Olomouci i zámořské juniorské WHL. Podle aktuálních čísel to není hvězdný nákup, protože za Spartu měl v této sezoně jen gól a asistenci. Litvínov ale teď potřebuje hlavně hráče, který zacpe víc děr najednou. A to Najman umí.
Osm chybějících a rozpadlé formace
Rozsah krize popsal Šlégr v rozhovoru pro
klubový web tři dny před oznámením posily. Osm zraněných ze základní sestavy označil za „extrémní číslo“. Chybějí David Kämpf, Ondřej Kaše a Michal Moravčík. Matúš Sukeľ nastoupil v Liberci s lehkým zraněním. Do sestavy navíc zasáhla stopka Martina Havelky, která ovšem byla disciplinární, ne zdravotní.
Samotný počet absencí je jen část problému. Rozpadly se ustálené útoky i obranné dvojice a hráči nastupují pokaždé v jiném složení. Sehranost se tak nemá kde vytvořit. Klub už sáhl po spolupráci s Chomutovem, stáhl Jana Šprynara, povolal hráče z Mostu a dal prostor mladým. Šlégr zároveň mluví o nutnosti udržet herní systém, aby se mezi útočníky a obránci neotevírala mezera.
Výsledky to potvrzují. Verva prohrála s Vítkovicemi 2:3, na Spartě 0:3, s Českými Budějovicemi 3:4 a v Liberci 1:5.
Tabulka zatím neděsí, ale tlačí
K 19. listopadu je Litvínov jedenáctý. Po 19 zápasech má 21 bodů a skóre 40:54. Dvanáctou Mladou Boleslav předstihuje jen o skóre, třináctým Vítkovicím utíká o tři body a poslední Olomouci o šest.
Šlégr přiznal, že fanoušci po sérii porážek začínají mluvit o baráži. Sám tak uvažovat odmítá a spoléhá na návrat zraněných opor. Dokud se ale lazaret nevyprázdní, každý bod ztracený provizorní sestavou bolí. Proto podle nás klub nemohl čekat.
Kdo je Ondřej Najman
Rodák z Jihlavy a odchovanec Dukly měří 187 centimetrů, váží 95 kilogramů a hraje s levou holí. Po mládeži doma zamířil do zámoří ke Spokane Chiefs. Po návratu se v Mladé Boleslavi postupně vypracoval na důležitého hráče a v roce 2023 přestoupil do Sparty, s níž získal dva bronzy. Za seniorskou reprezentaci odehrál šest zápasů, v mládeži byl i na mistrovství světa do 18 let v roce 2016.
Pak se jeho kariéra zadrhla. Ve třetí sezoně ve Spartě přišel o místo v sestavě a v létě 2025 odešel na roční hostování do Olomouce. Tam se vrátil i ke slušnějšímu bodovému tempu, Sparta si ho však už v lednu 2026 stáhla zpět. Během dalších zápasů za ni nebodoval.
Čísla z databanky
iDNES.cz ukazují křivku hráče, který své nejproduktivnější roky prožil v Boleslavi:
Sezona Klub Zápasy Góly + asistence Body 2021/22 Mladá Boleslav 69 13+21 34 2023/24 Sparta 60 10+15 25 2024/25 Sparta 57 6+8 14 2025/26 Olomouc 33 3+7 10 2025/26 Sparta 12 0+0 0 2026/27 Sparta 17 1+1 2
Proč ho Sparta pustila, klub oficiálně nevysvětlil. Dá se ale předpokládat, že v nabitém sparťanském útoku pro něj stabilní role nebyla. Podmínky přesunu, tedy jestli jde o hostování, nebo o přestup, a na jak dlouho, Litvínov ve zprávě neuvedl.
Proč zrovna on
Šlégr popisuje, že klub hledá posily „téměř každý den“, a to „po celém světě i po celé republice“: v první lize, v zahraničí i v extraligových kádrech. Stačil by i hráč na měsíc, na výpůjčku nebo na zkoušku. Trh je ale tvrdý. Hráči mají smlouvy, kluby je nechtějí uvolnit a k výměně musí Litvínov něco nabídnout, což se při osmi zraněných dělá těžko.
V oficiální
zprávě o příchodu Šlégr zdůrazňuje zkušenost a univerzálnost. Najman podle něj umí bruslit, přidá důraz, čte hru a bere na sebe defenzivní odpovědnost. Do současného Litvínova se hodí právě tím, že pokryje centrum i levé křídlo. V kádru, kde chybí dvě bodově nejlepší jména týmu, Ondřej Kaše s 15 body a Kämpf s 12, je taková flexibilita cennější než střelecká pověst.
Najman nepřichází nahradit Kämpfa gólově. Má trenérům umožnit, aby nemuseli s každou další absencí přeskládávat celou sestavu.
Kde může naskočit
V Liberci hrál Litvínov v útocích Koblasa, Sukeľ, Šámal; Maštalířský, D. Kaše, Pištěk; Urban, Jícha, Šprynar a Bednařík, Jurčík, Havelka. Najman se podle nás nabízí jako centr do druhé nebo třetí lajny, případně jako levé křídlo vedle některého ze zdravých centrů. Konkrétní zařazení klub zatím nezveřejnil.
Nejbližší příležitost přijde hned v pátek 20. listopadu od 17:30 doma proti Třinci. Debut klub v oznámení nepotvrdil. Pokud bude vyřízena administrativa, prakticky nic nebrání tomu, aby se Najman objevil v sestavě už proti jednomu z nejtěžších soupeřů soutěže.
Jedna posila Litvínovu sezonu neotočí, to ví i Šlégr. Pokud ale Najman v pátek zvládne odehrát střídání na centru a za týden na křídle, aniž by se kvůli tomu musela rozpadnout další lajna, splní přesně tu práci, kvůli které do Litvínova přišel.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek