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Aréna v Olomouci má nové otazníky. Projekt převzala skupina Creditas miliardáře Hubáčka

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Nové otazníky vyvstaly nad projektem multifunkční arény pro sport a kulturu v Olomouci. Kromě změny ve vedení města došlo navíc již v průběhu léta i k dohodě o převodu projektu Nová Velkomoravská, jehož měla být hala součástí, z majetku společnosti Redstone pod křídla skupiny Creditas.
Aréna v Olomouci má nové otazníky. Projekt převzala skupina Creditas miliardáře Hubáčka

Aréna v Olomouci má nové otazníky. Projekt převzala skupina Creditas miliardáře Hubáčka

Zdroj: Redstone
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 06:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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