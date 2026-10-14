Aréna v Olomouci má nové otazníky. Projekt převzala skupina Creditas miliardáře Hubáčka

Přibližně před šesti lety představil Richard Morávek, zakladatel společnosti Redstone, projekt multifunkční haly v Olomouci, která měla za výrazné finanční podpory veřejného sektoru vyrůst v oblasti nazvané Nová Velkomoravská v sousedství páteřní silnice v Olomouci. Hanácký podnikatel a patriot zemřel v září na následky úrazu hlavy, který utrpěl v polovině prázdnin na dovolené ve Španělsku.
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Po sérii rozsáhlých debat a řadě projednávání na zastupitelstvu města i kraje dospěl záměr k odeslání podkladů k posouzení možnosti udělení veřejné podpory k Evropské komisi. Až po úspěšném procesu takzvané notifikace by se mohlo rozhodovat o tom, zda dají představitelé radnice a hejtmanství zelenou podpoře v celkové výši 51 milionů korun ročně po dobu 30 let, navíc pravidelně navyšované o inflaci. V součtu by podle předběžných výpočtů šlo z městské a krajské kasy za tři dekády 2,5 miliardy korun.
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Zatímco ANO, ODS a SPD byly při hlasováních pro výstavbu haly, uskupení STAN, ProOlomouc či spOLečně s ohledem na vysokou zátěž pro rozpočet města takovou variantu odmítaly. Nová koalice v Olomouci by po volbách měla vzniknout právě kolem hnutí STAN a posun projektu dotované soukromé arény by se zřejmě nedal předpokládat. V uplynulých letech mezitím usnul záměr rekonstrukce letité plecharény do podoby takzvané ledové kostky podle návrhu architekta Roberta Štefky, vypršely platnosti důležitých povolení. I tak by ovšem nákladná rekonstrukce starého zimního stadionu v centru města neproměnila objekt a jeho okolí do parametrů, které měla nabídnout multifunkční aréna na volném prostranství.
Dalším faktorem, který rozmazává obrysy plánované haly, je změna majitele projektu. Server Seznam Zprávy přinesl v úvodu týdne zjištění, že developerská společnost Redstone ještě před osudovou nehodou svého zakladatele provedla několik transakcí se skupinou Creditas, v jejíž čele stojí další olomoucký miliardář Pavel Hubáček.
Byznysmeni z Hané k sobě měli podle serveru dlouhodobě blízko, Creditas má i majetkový podíl v Redstone. Skupina kolem známé bankovní instituce koupila od developerské firmy projekty v Praze, v Brně a v Olomouci Rezidenci Kašparova, která má vyrůst na hřišti s umělou trávou a dalších pozemcích naproti olomouckého plaveckého stadionu.
Kromě bytového projektu u sportovní zóny v hanácké metropoli došlo i na další zásadní transakci. „Potvrzujeme, že v červnu 2026 byla uzavřena dohoda k převodu projektu Nová Velkomoravská, která zahrnuje celé území, včetně lokality, kde byl zvažován projekt multifunkční haly. Dotazy na budoucí využití lokality a záměry v ní zvažované proto směřujte na nového vlastníka,“ sdělil mluvčí skupiny Redstone Michal Folta.
Zda bude skupina Creditas úspěšného miliardáře, který je i jedním z nejvýznamnějších podporovatelů fotbalové Sigmy Olomouc, usilovat o pokračování projektu haly, která byla kromě kulturních událostí a koncertů zvažována zejména jako domov extraligových hokejistů HC Olomouc, zatím není zřejmé. Vyjádření společnosti Creditas k vizi budoucnosti obrovského brownfieldu o rozloze 17 hektarů u řeky Moravy, kde měla vzniknout kromě haly i celá nová obytná čtvrť, zatím není k dispozici.