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Ústecký dopravní podnik objednal dalších deset trolejbusů Škoda

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Ústecký dopravní podnik pokračuje v obnově vozového parku. Na základě rámcové smlouvy se Škodou Electric objednal dalších deset osmnáctimetrových kloubových parciálních trolejbusů typu 33Tr,…
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Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.11.2026 10:08

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