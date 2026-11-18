Sněžku ve středu zasáhl orkán s nárazy přes 133 kilometrů za hodinu
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Sněžka_Krkonoše_ukazatel_2020
Článek byl publikován 18.11.2026 14:30
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