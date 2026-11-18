Sochy na historickém mostě v Libštátu prošly nákladnou obnovou
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most Libštát_sochy po restarování
Článek byl publikován 18.11.2026 15:30
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