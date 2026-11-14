Ústecká zoo rozmnožila jednoho z nejvzácnějších vačnatců na světě

Ústecká zoologická zahrada zaznamenala mimořádný chovatelský úspěch. Narodilo se jí mládě kuskuse medvědího, jednoho z nejvzácnějších vačnatců, které zoologické zahrady vůbec chovají. Jde teprve o druhé mládě tohoto druhu v Evropě za posledních dvanáct měsíců, podle mluvčí zoo Veroniky Schrankové jde o jeden z nejvýznamnějších úspěchů posledních let.
Kuskusové medvědí pocházejí z tropických lesů indonéského ostrova Sulawesi a přilehlých ostrovů. Jejich zastoupení v lidské péči je extrémně nízké. Mezinárodní databáze ZIMS eviduje celosvětově pouze 13 jedinců, přičemž v Evropě žije šest z nich. Ústecká zoo tak patří mezi hrstku světových institucí, které se rozmnožení tohoto druhu vůbec podařilo.
Příběh odchovu začal koncem června, kdy chovatelé zaznamenali páření kuskusů. Prvním signálem, že se něco děje, byly nenápadné pohyby v mateřském vaku samice. Kuskusové rodí extrémně nezralá mláďata, která teprve ve vaku dokončují svůj vývoj. Pohlaví mláděte zatím není známé, samotný úspěch chovatelé potvrdili až pozorováním při čištění vaku.
Zoo tento druh chová od roku 2017 a péče o něj je náročná především po stránce výživy. Kuskusové se živí převážně listy, které v létě dostávají každý den čerstvé. Na zimní měsíce se pro ně listí zamrazuje a pro jeden chovný pár je třeba připravit zhruba 200 kilogramů zásob. „S přípravou zásob pomáhají také dobrovolníci a studenti, takže kromě celého zoo týmu mají i oni podíl na tomto chovatelském úspěchu," řekla hlavní zooložka Petra Padalíková.
Klíčovým předpokladem celého úspěchu bylo získání samce z berlínského Tierparku na konci roku 2024. Sestavit chovný pár u druhu s tak malou evropskou populací vyžaduje těsnou spolupráci zahrad. Ústecká zoo přitom chová jedinou plodnou samici tohoto druhu v Evropě. „Nový přírůstek a potvrzení její plodnosti znamená opravdu hodně. Je to také velký závazek a doufáme, že se tento genetický okamžik podaří proměnit v úspěšný odchov," uvedla ředitelka zoo Ilona Pšenková.
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