Usilovat o blaho obce. Ale za jakých podmínek?

Před většinou voleb slýcháme, že jde o všechno. Že hlasování bude referendem o vládě, rozhodne o budoucnosti země nebo bude zásadní pro ochranu demokracie. V komunálních volbách však stojí za pozornost jiná otázka: Kdo se ještě chce o svoji obec starat?
Podle srpnových
údajů Českého statistického úřadu se letos o mandát ucházelo 190 153 kandidátů, přibližně o pět tisíc méně než před čtyřmi lety. V 1 842 obcích byla zaregistrována pouze jedna volební strana. Jediná kandidátka sice neznamená vždy jisté zvolení všech jejích členů, ale téměř třetina obcí bez soutěže mezi kandidátkami je důvodem k zamyšlení. Samotná čísla nevysvětlují příčiny, ale nutí nás ptát se, zda lidem nabízíme podmínky, za nichž chtějí převzít odpovědnost za své okolí.
Nižší počet kandidátů do Senátu často značí dohodu stran na jednom jméně, které netříští hlasy. V obcích ale potřebujeme především dostatek lidí ochotných věnovat čas místu, kde žijí. Neúčast nemusí znamenat nezájem. Člověk může pomáhat ve spolku či při místních akcích, a přesto odmítat kandidaturu. Možná se nechce stát terčem osobních útoků. Možná nemá čas ani odborné zázemí pro odpovědnost, kterou by na sebe vzal.
Správa malé obce totiž není jen rozhodování o opravě chodníku. Zahrnuje rozpočty, veřejné zakázky, dotační žádosti a množství pravidel.
OECD dlouhodobě upozorňuje, že roztříštěnost české samosprávy omezuje odborné kapacity i možnosti efektivního investování. Od člověka, který chce něco udělat pro sousedy, nemůžeme očekávat, že současně zvládne práci právníka, projektového manažera a dotačního specialisty. Zvlášť pokud veřejnou službu vykonává vedle zaměstnání a rodiny, často za zanedbatelnou finanční odměnu či zcela bez nároku na ni.
Nestačí občany pouze vyzývat, aby se více zapojovali. Po více než třiceti letech od prvních komunálních voleb v samostatné České republice bychom se měli sami sebe zeptat: Potřebujeme tolik obcí s vlastním zastupitelstvem a úřadem? Nebylo by lepší jejich počet snížit a posílit odborné zázemí, které zejména malým obcím chybí? O slučování obcí bychom měli vážně diskutovat a současně hledat způsoby, jak zachovat místní identitu i hlas menších částí. Samotné snížení počtu zastupitelstev lepší správu nezaručí, mohlo by však obcím umožnit, aby společně dosáhly na odborníky a služby, na které samy nestačí.
Část řešení už nabízí společenství obcí a sdílení úředníků. Potřebujeme ale zhodnotit, zda tato spolupráce stačí a kde by spojení samospráv přineslo větší užitek. Smyslem je společně zajistit experty na investice, zakázky či právní otázky, aby zastupitelé měli oporu při rozhodování a nemuseli se obávat, že kvůli neznalosti složitých pravidel udělají chybu se závažnými následky.
Otevřít bychom měli také debatu o volebních pravidlech. Panašování, tedy možnost vybírat kandidáty napříč listinami, nabízí voličům volnost. Rozměrné hlasovací „plachty“ a způsob převodu hlasů na mandáty jsou však někdy obtížně srozumitelné. Nabízí se otázka, zda by jednodušší systém lépe propojil volbu konkrétní osobnosti s jejím zvolením. Samostatní nezávislí kandidáti mohou kandidovat už dnes. Zkusme však přemýšlet, jak jejich vstup usnadnit a jak dát lidem aktivním v obci reálnou šanci uspět bez sestavování početné kandidátky, například prostřednictvím některého typu smíšeného volebního systému.
Při případném slučování obcí bychom zároveň měli řešit zastoupení jejich jednotlivých sídel a historických částí. Nabízí se debata o místních volebních obvodech nebo o kombinaci volby osobností za jednotlivé části a kandidátek za obec jako celek. Každá varianta má své nevýhody. Podstatné je otevřít diskusi o tom, jak spojit silnější správní kapacity s dostupností politiky a skutečným zastoupením místních komunit.
Také pro nás křesťany by měla být péče o obec důležitá. Výzva proroka Jeremiáše, abychom usilovali o pokoj města a modlili se za ně, připomíná, že naše vlastní blaho úzce souvisí s blahem místa, kde žijeme. Tuto odpovědnost můžeme naplňovat různými způsoby, včetně služby v zastupitelstvu. Než však znovu vyzveme lidi k většímu zapojení, zamysleme se nad podmínkami, které jim nabízíme. Ochota pomáhat nemůže dlouhodobě nahrazovat chybějící odborné zázemí ani neúnosnou zátěž. Chceme-li více lidí ve veřejném životě, měli bychom jim nejprve umožnit, aby se mu mohli věnovat, aniž by tím obětovali práci, rodinu a veškerý volný čas.