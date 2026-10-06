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Usilovat o blaho obce. Ale za jakých podmínek?

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Dennívýzva
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Před většinou voleb slýcháme, že jde o všechno. Že hlasování bude referendem o vládě, rozhodne o budoucnosti země nebo bude zásadní pro ochranu demokracie. V komunálních volbách však stojí za…
Usilovat o blaho obce. Ale za jakých podmínek?

Usilovat o blaho obce. Ale za jakých podmínek?

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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