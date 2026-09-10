Úřad varuje seniory: dejte si pozor na podvod s důchodem. Slíbí vám peníze, ale oberou vás

Do e-mailové schránky vám přistane zpráva, která vypadá jako dobrá zpráva. Píše se v ní, že vám úřad přepočítal důchod a čeká na vás doplatek nebo rovnou vyšší penze. Všechno působí oficiálně, nechybí logo ani úřední razítka. A přesně na tomhle dojmu celý trik stojí. Před novou vlnou podvodů teď varuje Česká správa sociálního zabezpečení a terčem jsou hlavně starší lidé.
Jak past ve skutečnosti funguje
Všechno může začít nenápadně, e-mailem nebo jinou elektronickou zprávou. Její přílohou bývá dokument, který se tváří jako pravá písemnost od sociálky. Nese logo ČSSZ, odkazuje na konkrétní oddělení úřadu a uvádí smyšlené částky, o které se vám má důchod zvýšit. To všechno má jediný účel, aby příjemce vůbec nezačal pochybovat.
Skutečná past ale sklapne až u telefonu. Krátce po e-mailu se ozve člověk, který se představí jako pracovník úřadu a slíbí, že vyřízení doplatku je otázka pár úkonů. Aby prý peníze dorazily, potřebuje vás navést do internetového bankovnictví, případně vás požádá o videohovor nebo o stažení nějaké aplikace. Všechny tyhle kroky mají posloužit jedinému, otevřít podvodníkovi cestu k vašemu účtu a k úsporám na něm.
Přečtěte si také: Kolik peněz bere měsíčně zastupitel krajského města? Čísla jsou dostupná každému veřejně Skutečná past sklapne až u telefonu, kdy se volající vydává za pracovníka úřadu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. O tyhle věci vás sociálka nikdy nepožádá
Nejjednodušší obrana je vědět, co skutečný úřad nikdy neudělá. ČSSZ podle svého upozornění:
nebude chtít na dálku ovládat váš mobil ani počítač; nikdy nežádá přihlašovací jméno, heslo, PIN ani ověřovací kódy, které vám chodí do mobilu; nevyřizuje přístup k účtu po telefonu ani přes videohovor; po lidech nechce, aby se kvůli výplatě důchodu nebo doplatku sami přihlašovali do internetového bankovnictví nebo v něm cokoli nastavovali.
Jakmile se objeví byť jediný takový požadavek, můžete si být jistí, že vám volá podvodník.
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Nejnebezpečnější je právě žádost o instalaci aplikace nebo o vzdálený přístup k zařízení. Ve chvíli, kdy takový program pustíte do telefonu nebo do počítače, vidí útočník na vaši obrazovku, přečte si přihlašovací údaje i potvrzovací kódy a s účtem pak nakládá, jako byste u něj seděli vy sami.
Proč falešná zpráva vypadá tak věrohodně
Spousta lidí spoléhá na to, že podvod poznají na první pohled. Jenže dnešní podvodníci umí oficiální komunikaci úřadů zkopírovat opravdu přesvědčivě, od loga až po podpisy pod dokumentem. Hezky vypadající papír s razítkem tak sám o sobě nedokazuje vůbec nic.
Svou roli hraje i to, že o změnách důchodů a jejich valorizaci se v poslední době hodně mluví. Slib vyšší penze nebo doplatku proto zní uvěřitelně a řada seniorů ho bez váhání vezme za realitu. Právě na tuhle důvěru a na chuť věřit dobré zprávě celý podvod sází.
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Když vám podobný e-mail nebo telefonát přijde, platí jednoduché pravidlo:
Na nic nereagujte a telefonát rovnou položte. Nesdělujte žádné údaje, nic neinstalujte a nikomu nepouštějte svůj telefon ani počítač na dálku. Nikam nespěchejte. Pokud si nejste jistí, klidně si dejte čas a celou věc proberte s někým z rodiny nebo s blízkými. Jestli vám to přesto nedá, ověřte si informaci přímo u úřadu. Kontakt ale hledejte sami tak, že si oficiální adresu webu ČSSZ napíšete ručně do prohlížeče, nikdy ne přes odkaz z podezřelé zprávy. Pokud jste už čísla účtu nebo přihlašovací údaje prozradili, případně někoho pustili do svého bankovnictví, okamžitě volejte svoji banku, ať transakce a přístup zablokuje. Podezření na podvod potom nahlaste i Policii ČR.
Zdroje: https://www.cssz.gov.cz/web/cz/-/upozorneni-na-podvodne-e-maily-a-telefonaty-vydavajici-se-za-cssz, https://www.finance.cz/aktuality/cssz-varuje-pred-podvodem-s-doplatkem-duchodu/, https://www.podnikatel.cz/clanky/nova-past-na-seniory-podminkou-pro-vyssi-duchod-je-pristup-k-bankovnimu-uctu/, https://www.mesec.cz/aktuality/prepocet-duchodu-nebo-doplatek-dejte-pozor-jestli-vas-skutecne-kontaktuje-socialka/, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/656262-pozor-na-zpravu-ze-se-vam-zvysil-duchod-oberou-vas-varuje-urad