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Ulice: Prokop toho má dost. Adriana se mu do všeho plete a nevěří mu

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Dennívýzva
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V seriálu Ulice se schyluje k pořádné hádce, a to u Adriany doma. Svůj podíl na tom má její přehnaná reakce i to, že se snaží řídit vše kolem Prokopa.
Ulice

Ulice

Zdroj: FOTO:distr. TV Nova
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