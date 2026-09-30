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Uherskohradišťská nemocnice modernizovala operační sály na gynekologii

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Operační sály porodnicko gynekologického oddělení Uherskohradišťské nemocnice v Uherském Hradišti dostaly nové vybavení. Vyměněna byla operační světla a obnovena podlahová krytina. Stará osvětlovací technika…
DSC_7712

DSC_7712

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