Uherskohradišťská nemocnice modernizovala operační sály na gynekologii

Reklama
1 min
Uherskohradišťská nemocnice modernizovala operační sály na gynekologiiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Operační sály porodnicko gynekologického oddělení Uherskohradišťské nemocnice v Uherském Hradišti dostaly nové vybavení. Vyměněna byla operační světla a obnovena podlahová krytina. Stará osvětlovací technika…
DSC_7712
Zdroj:
Reklama
Srážka dvou kamionů uzavřela D5 na více než sedm hodin
Dopravní nehoda dvou nákladních vozidel ochromila v úterý provoz na dálnici D5 u Mýta na Rokycansku....
Pardubická krajská knihovna otevřela multimediální obývací pokoj
Krajská knihovna v Pardubicích otevřela v úterý multimediální obývací pokoj, který vznikl v prostorách...
Přehrada Březová se vyprazdňuje, odhalila zatopený most
Přehrada Březová u Karlových Varů zažívá situaci, která zde podle dostupných informací nenastala minimálně...
Noclehárna Michle nabídne bezplatné veterinární ošetření mazlíčků lidí bez domova
Centrum sociálních služeb Praha připravilo na úterý 30. září speciální akci pro lidi bez domova a jejich...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
- V Husových sadech v Sokolově vznikne dvoupatrový Rodinný park za 13 milionů korun
- Auto na přechodu srazilo školačku. Holčičku transportoval do nemocnice vrtulník
- Na okraji Olomouce se chystá těžba dřeva, omezí pohyb v rizikovém prostoru
- Nepokoje i nejistota. Brněnská výstava ukáže méně známou tvář vzniku Československa
ČNB varuje: Služby zdražují o víc než 5 %, inflace může začátkem roku vyskočit
Trade-off
dnes, 08:11
1 min
Růst české ekonomiky zpomalil, statistici znovu snížili odhad
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 08:07
Nájem, nebo vlastní bydlení? Co se v roce 2026 vyplatí víc a kdy dává smysl hypotéka
Planeta ekonomiky
dnes, 08:06
7 min
Do rozbouřené řeky za cizím dítětem skočila bez jediného zaváhání. Jeho matka mezitím pouze přihlížela ze břehu
Světkreativity
dnes, 08:05
2 min
CD Projekt RED získal zpět zkušenou scenáristku Zaklínače 3. Psala Krvavého barona
Gamebot.cz
dnes, 08:04
1 min
Reklama
Armáda pořídí taktické rukavice za téměř 200 milionů korun. Dodavatelem bude rodinná moravská firma
Planeta ekonomiky
dnes, 08:03
2 min
Vytěžte ze solárů co nejvíce energie: Pomocí speciálního nátěru zvýšíte účinnost až o 18 procent
Planeta ekonomiky
dnes, 08:02
3 min
Česnek bývá označován za přírodní antibiotikum. Jeho cenné vlastnosti mohou podpořit organismus při různých potížích
Zdravestravovani.eu
dnes, 08:00
2 min
Urolog radí: Močení v sedě je nejlepší rozhodnutí každého muže
NESPECHEJ.cz
dnes, 08:00
2 min
V Husových sadech v Sokolově vznikne dvoupatrový Rodinný park za 13 milionů korun
Karlovarská Drbna
dnes, 08:00
1 min
Reklama
Trumpovi odporuje i vlastní chatbot. Vyvrací jeho tvrzení o volbách i migraci
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 07:58
NHL po noci: Bouchard dal hattrick, Edmonton přesto padl. Carolina zvedla mistrovský banner a pak prohrála 4 sekundy před koncem
Vše o sportu
dnes, 07:55
4 min
"Někteří jezdci by ve F1 neměli být." Norris po kolizi v Baku nešetřil kritikou
SportWin
dnes, 07:54
2 min
Test dějepisných znalostí ze základní školy: Kdo nezodpoví ani 7 z 10 otázek, ten by se měl dovzdělat
Světkreativity
dnes, 07:54
1 min
Podzim 2026 prochází zásadními změnami: Meteorologové mají na příští týdny špatnou zprávu
Světkreativity
dnes, 07:53
2 min
Reklama
Štěpán zdědil několik milionů, přesto se zdá, že z nich neuvidí ani korunu: Do cesty se mu postavila hloupá chyba
Světkreativity
dnes, 07:53
2 min
Test znalostí na téma největší hity socialismu: Kdo nezíská ani 7 z 10 bodů, ten je nejspíše příliš mladý
In-lifestyle.cz
dnes, 07:53
2 min
Zásadní změna pro majitele řidičských průkazů: Češi se možná zbaví jedné z nejotravnějších povinností
Světkreativity
dnes, 07:52
2 min
Markéta Pekarová Adamová má před sebou životní zkoušku: Z jejích nejnovějších fotek fanouškům spadla brada
In-lifestyle.cz
dnes, 07:52
3 min
Pohádková výhra 220 milionů Kč se proměnila v životní pohromu. Místo štěstí ženě přinesla řetězec nešťastných událostí
Světkreativity
dnes, 07:51
2 min
Reklama
Špatné zprávy před začátkem října: Meteorologové prozradili, který týden bude nejchladnější
Světkreativity
dnes, 07:51
2 min
„Dřív mi z toho bylo hodně zle.“ Absolonová o větě, kterou jí synové ubližovali
Žena.cz
dnes, 07:50
Slafkovský před sezonou zvedá laťku: Chceme hrát finále Stanley Cupu
SportWin
dnes, 07:45
3 min
Auto na přechodu srazilo školačku. Holčičku transportoval do nemocnice vrtulník
Plzeňská Drbna
dnes, 07:45
1 min
Vypadalo to, že jsou Ka-52 a Mi-28 v moderní válce na odpis. Rusové je vrátili zpět a ukázali, jak s nimi válčí
ArmádníZpravodaj.cz
dnes, 07:43
3 min
Reklama
Váha Noskové kolísala mezi 48 a 90 kily, teď ukázala tělo v plavkách a fanoušci se předhánějí v komplimentech
VIPživot.cz
dnes, 07:41
3 min
Poslanci znovu řeší vyslovení nedůvěry vládě, k hlasování se možná ani nedostanou
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 07:39
Ranní motání hlavy může být důležitým varováním. Souviset může s tlakem, krevním cukrem i spánkovou apnoí
Zdravestravovani.eu
dnes, 07:34
3 min
Pukavec i příliš staré vejce lze odhalit bez porušení skořápky. Jejich stav spolehlivě prozradí snadný domácí test
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 07:31
2 min
Na okraji Olomouce se chystá těžba dřeva, omezí pohyb v rizikovém prostoru
Hanácká Drbna
dnes, 07:31
2 min
Reklama
Nepokoje i nejistota. Brněnská výstava ukáže méně známou tvář vzniku Československa
Brněnská Drbna
dnes, 07:30
1 min
Jablečné řezy našich babiček stojí na jednoduchosti, másle a pořádné vrstvě ovoce
Cooky.cz
dnes, 07:25
4 min
Ranní chlad a odpolední teplo mění tlak v pneumatikách. Výkyv o dvacet stupňů zkreslí TPMS a prodlouží brzdění
ChytřeNaTo.cz
dnes, 07:24
8 min
Hluboký podzimní řez růží podpoří rašení před mrazy. Otevřené rány a houbová nákaza zničí místo očkování
ChytřeNaTo.cz
dnes, 07:23
8 min
Stojíte v Německu, ale mobil se připojí ke švýcarské síti. U Bodamského jezera čeká turisty několikatisícový účet za pár minut
Mobify.cz
dnes, 07:23
5 min
Reklama
Jak začala ikonická válka Krainové a Hanychové: Známý hokejista, vyhazov s ochrankou i útoky na matky
Aplausin.cz
dnes, 07:22
4 min
Citrónová verbena tě dostane svou vůní i účinky. Její svěží aroma ti zlepší psychiku a spánek
Jsme kočky
dnes, 07:22
3 min
Za socialismu šel nájem z bytu 3+1 zaplatit z jednoho týdenního výdělku. Dnešní generace v tom vidí pohádku, která má ale háček
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 07:21
2 min
Stromy u silnice ohrožují životy, kácení ale blokují ochránci přírody
Náš REGION
dnes, 07:21
2 min
Stála šest měsíčních platů a roky odříkání. Proč se obyčejný dvoutakt z Československa stal v tropech uctívaným národním kultem
Retro Radar
dnes, 07:20
8 min
Reklama
Reklama
Škrtání v ČT. Odnese ho populární show, krimi pátrání, zasáhne i pořad pro ženy
Největší chyby při smažení řízků: Kvůli této jediné věci bývají suché a tvrdé. Přitom ji dělá skoro každý
Váha Noskové kolísala mezi 48 a 90 kily, teď ukázala tělo v plavkách a fanoušci se předhánějí v komplimentech
Kouř zaplnil kabinu letadla se 296 lidmi. Cestující dostávali kyslík, pilot musel nouzově přistát
Na pláži na Ibize šlo o minuty. Tři lidé, kteří tam byli náhodou, se zapojili do boje o život
Reklama
Reklama