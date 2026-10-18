Supermarkety tento trik nesnášejí: Vozík odemknete bez mince, stačí 1 věc, kterou máte u sebe

Před vchodem stojí řada vozíků spojených řetízkem a uvolní je až mince nebo žeton. Kdo platí jen kartou nebo mobilem, často až u vozíku zjistí, že drobné nemá. Jeden předmět, který nosí v kapse skoro každý, ale zámek povolí také. Obchodníci z toho ovšem velkou radost nemají.
Proč vozík vůbec chce minci
Mince v zámku slouží jen jako zástava. Jakmile vozík vrátíte do řady, vyskočí zpátky. Lidé, kteří o svou minci nechtějí přijít, pak vozík odvezou tam, kam patří, a obchod nemusí platit zaměstnance, který by vozíky sbíral po parkovišti.
Mince ve vozíku funguje jako zástava, díky které se vozíky vracejí zpátky do řady. Ilustrační foto. Zdroj: Markus Spiske / Unsplash.
Systém roky fungoval bez potíží, protože drobné nosil v peněžence skoro každý. Dnes ale mnoho lidí u pokladny jen přiloží kartu, hodinky nebo telefon k terminálu a mince s sebou vůbec nenosí. U řady vozíků pak bezradně přešlapují. Někdo to vyřeší malým košíkem, jiný se vrátí do auta hledat zapomenutou dvacetikorunu.
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Na vrácených vozících obchodům opravdu záleží. Vozíky, které zákazníci odvezou z parkoviště a už nevrátí, trápí tuzemské řetězce dlouhodobě, jak v roce 2023 popsala reportáž CNN Prima NEWS.
Klíč s kulatou hlavou
Místo mince poslouží obyčejný klíč od bytu nebo od sklepa. Postup je následující:
Klíč oddělíte od svazku. Zasunete ho do otvoru pro minci tou částí, za kterou ho běžně držíte v prstech, tedy kulatou hlavou napřed. Mechanismus se zachová podobně jako při vložení mince, řetízek povolí a vozík můžete vytáhnout z řady. Přečtěte si také: Pečujete o rodiče? Stát chystá 2 velké změny příspěvku na péči, Češi o nich zatím netuší
Na videích, která kolují po sociálních sítích, je vidět, že po uvolnění řetízku se klíč dá ze štěrbiny bez potíží vytáhnout a vrátit na svazek. Zámek vozíku pak zůstane po celou dobu nákupu prázdný.
Podmínkou je zakulacená hlava klíče. Klíč s hranatou nebo jinak tvarovanou hlavou zámek s velkou pravděpodobností neoklame.
Trik obíhá sítě už roky
Postup se na sociálních sítích vrací pravidelně. V létě 2024 zaujalo instagramové video uživatelky s účtem lookinsidemygarden, ve kterém domácím klíčem uvolnila vozík u Lidlu. Podobná videa natočili nakupující v Austrálii i ve Skotsku.
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Pod videi se ale vždy objeví i opatrní diváci, kteří mají strach, že by klíč v zámku poškodili.
Proč obchody nadšené nejsou
Odtud se bere i pověst, že supermarkety tento trik nemají rády. Řetězec Aldi v Austrálii po jednom virálním příspěvku veřejně vyzval zákazníky, aby dál používali mince nebo vlastní žetony, protože jiné předměty se v zámku mohou zaseknout nebo poškodit. Letos na jaře totéž opakoval zaměstnanec amerického Aldi v diskusi na Redditu.
Další potíž čeká u pokladny. V diskontech, kde pokladní zboží rychle přehazují z pásu do prázdného vozíku, můžete od pokladny odjet s úplně jiným vozíkem, než s jakým jste přijeli. Pokud jste klíč zapomněli ze zámku vytáhnout, putuje dál s cizím zákazníkem. Klíč oddělený od svazku se navíc snadno zatoulá, proto patří hned po použití zpátky na kroužek.
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Kdo to chce přesto zkusit, ať klíč do štěrbiny jen volně vloží a při prvním odporu ho vytáhne. Ohnutý nebo zaseknutý klíč by vás mohl potrápit víc než chybějící mince.
Jednodušší cesty bez rizika
Nejpohodlnější je plastový žeton zavěšený přímo na svazku klíčů. Prodávají ho e-shopy a některé řetězce ho nabízejí rovnou u pokladny. Díky kroužku ho máte vždycky u sebe a nemusíte na něj myslet. Pár mincí si můžete na horší časy schovat také do přihrádky v autě.
Když nemáte nic z toho, zeptejte se u pokladny nebo na informacích. Personál bývá vstřícný a minci vám často půjčí nebo vozík odemkne sám.
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Zdroje: https://au.news.yahoo.com/tiktokers-solution-to-woolworths-trolley-gripe-035544205.html, https://newsweek.com/aldi-employee-gives-warning-about-keychain-cart-hack-11800455, https://www.express.co.uk/life-style/life/1937530/how-to-unlock-supermarket-trolley-no-coin-hack, https://www.goodtoknow.co.uk/family/money-news/one-pound-coin-trolley-hack-508895, https://www.chowhound.com/1861988/dont-try-viral-aldi-shopping-cart-key-hack, https://www.mentalfloss.com/food/grocery-stores/why-aldi-charges-a-quarter-to-use-shopping-carts, https://www.startitup.sk/lifehack-ktory-ti-zmeni-zivot-takto-odomknes-nakupny-vozik-bez-toho-aby-si-potreboval-zeton/, https://cnn.iprima.cz/zlodeji-nakupnich-voziku-terorizuji-obchody-ty-prichazeji-o-stovky-tisic-korun-rocne-350103, https://www.centrum.cz/clanek/nakupni-vozik-lze-odemknout-take-bez-mince-jediny-bezny-predmet-cely-problem-vyresi-a-usetri-drahocenny-cas-321388