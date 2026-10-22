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Studio, které změnilo svět RPG, končí. Rozhodnutí EA zasáhlo i nový Mass Effect

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Jedno z nejvlivnějších herních studií historie končí. Electronic Arts oznámila uzavření BioWare, které stojí za sériemi Mass Effect a Dragon Age. Spolu se studiem končí také vývoj očekávaného pokračování Mass Effectu.
Studio, které změnilo svět RPG, končí. Rozhodnutí EA zasáhlo i nový Mass Effect

Studio, které změnilo svět RPG, končí. Rozhodnutí EA zasáhlo i nový Mass Effect

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 09:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

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