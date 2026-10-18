Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Sparťan Krčmář nastavil Slavii zrcadlo. Jedno video stačilo k derby přestřelce mimo hřiště

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
„Karma je zdarma,“ napsal biatlonista Michal Krčmář pod video, ve kterém spojil Mosesův nešťastný vlastní gól z Baku s ponížením sparťanského Ryneše z letního derby. Fanoušek Sparty tím rozvířil sociální sítě a pak musel vysvětlovat, že se nikomu nesměje.
Sparťan Krčmář nastavil Slavii zrcadlo. Jedno video stačilo k derby přestřelce mimo hřiště

Sparťan Krčmář nastavil Slavii zrcadlo. Jedno video stačilo k derby přestřelce mimo hřiště

Zdroj: SK Slavia Praha
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 11:19

Reklama
Další články z SportWin
Djokovič po letech zatoužil po Turíně. Jeho plán má ale jednu velkou slabinu
Djokovič po letech zatoužil po Turíně. Jeho plán má ale jednu velkou slabinu
Roy Keane: Z Manchesteru United je cirkus. Martínez se má podívat do zrcadla
Roy Keane: Z Manchesteru United je cirkus. Martínez se má podívat do zrcadla

„Než začnete trousit podobné komentáře, měli byste se nejdřív podívat sami na sebe do zrcadla,“ vzkázal...

Križo smetl v Praze celou konkurenci. Rozhodčí ho dali na první místo ve všech kolech
Križo smetl v Praze celou konkurenci. Rozhodčí ho dali na první místo ve všech kolech

Před dvěma týdny stál v Las Vegas mezi nejlepšími kulturisty planety. V Praze už nikoho nad sebou neměl....

Kotlárové zvažují odstoupení ze zápasu s Muradovem. Nelíbí se jim souboj jeden na jednoho
Kotlárové zvažují odstoupení ze zápasu s Muradovem. Nelíbí se jim souboj jeden na jednoho

Měsíce slibovali, že Makhmuda Muradova převálcují jako autobus. Dva týdny před premiérou G MMA je ale...

Za dva týdny může být mistrem světa. V Singapuru však Antonelliho nepoznala ani ochranka
Za dva týdny může být mistrem světa. V Singapuru však Antonelliho nepoznala ani ochranka

„Promiňte, jsem pilot formule 1,“ vysvětloval Kimi Antonelli ochrance u vstupu do paddocku v Singapuru....

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

Články ze SportWin.cz přinášejí svěží pohled na sport – kombinují aktuální zprávy s lehkostí, nadsázkou i špetkou zábavy. Věnují se především populárním sportům, jako je fotbal, hokej, tenis nebo bojové sporty, ale objevují se i méně tradiční témata a kuriózní momenty ze světa sportovního...

Všechny články tohoto autora →
SportWin
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.