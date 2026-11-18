Prioritou nové koalice je i úprava prostoru před nádražím, podle radní Basel je to však na běh na dlouhou trať, uvedla v rozhovoru s ČTK.
Osazování střech fotovoltaickými panely dostala na starost městská společnost Sako Brno Solar. Dlouhodobě se však potýkala s problémy. Minulé vedení souhlasilo s tím, že se sloučí s mateřskou společností Sako Brno.
„Je pravda, že projekt měl doposud spoustu velkých problémů. Budeme pracovat na jejich odstranění. Princip je za mě dobrý," řekla Basel.
Jedním z největších energetických projektů je horkovod z Dukovan do Brna. „Dohodli jsme se s kolegy, že ten projekt podrobíme podrobnější analýze, abychom skutečně věděli, co nám to přinese,” uvedla radní. Neznamená to podle ní, že by se o jeho smyslu pochybovalo, analýza má být podkladem pro rozhodování. V energetice chce město zapracovat na soběstačnosti. Za cíl si nová koalice klade každoročně zveřejňovat zprávu o energetice nebo poskytovat lidem a společenstvím vlastníků jednotek poradenství.
Basel má na starosti také územní plánování. Dobrou zprávou je podle ní to, že se minulému vedení povedlo po mnoha letech schválit nový územní plán. „Ta špatná zpráva je, že na základě soudních rozhodnutí byly některé části územního plánu zneplatněny a vznikla takzvaná bílá místa, která je třeba zacelit," vysvětlila Basel. Mnoho částí územního plánu je zároveň podmíněno vznikem územních studií, které bude třeba zpracovat.
Cílem je, aby územní plán jednak umožňoval rozvoj Brna, ale zároveň mohl vznikat kvalitní veřejný prostor. „Jedna z priorit nového vedení je i výstavba bytů, takže i s tímto záměrem musí být územní plán v souladu," řekla Basel. Koalice by si přála, aby Brno bylo městem krátkých vzdáleností. Nová výstavba by měla být podle Basel prostupná. „Aby nevznikaly obrovské bloky, které potom odrazují lidi využívat pěší či cyklodopravu nebo MHD," uvedla.
V oblasti veřejného prostoru je prioritou i úprava prostoru před nádražím. „Práce je tam opravdu hodně. I vzhledem k tomu, že je to prostor, který plní hodně funkcí - je tam kolejová, automobilová i autobusová doprava, do toho sociální problémy," uvedla Basel. Za úspěch by považovala, kdyby do čtyř let vznikla studie na velkou rekonstrukci a prostor se i lépe uklízel.
Nastavit určitá pravidla by Basel chtěla pro osvětlení v ulicích, aby bylo efektivní, ekonomické a svítilo se opravdu tam, kde je potřeba. Kromě světelného smogu je pro koalici tématem i smog vizuální. Jedním z prvních míst, které by se v tomto ohledu mohl doznat změn, je hala Rondo.