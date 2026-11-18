Rakousko se potýká s invazí obřích pavouků. Zalézají do domů a děsí místní
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Rakousko se potýká s invazí obřích pavouků. Zalézají do domů a děsí místníZdroj: Avereanu, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Článek byl publikován 18.11.2026 16:00
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Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →