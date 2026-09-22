Snoubenka hokejisty Nečase vyzkoušela řadu svatebních šatů a prozradila termín veselky

Když Nykki Mertlová 10. června 2026 pověsila na Instagram fotku ze zásnub na havajském Maui s popiskem „den, na který se nezapomíná… navždy“, spustila vlnu zvědavosti, kterou od té doby krmí přesně po kapkách. Termín? Naznačila. Místo? Naťukla. Šaty? Ty ne. A právě v tom je zajímavé sledovat, jak někdejší členka dívčí skupiny 5Angels, dnes moderátorka a influencerka se čtvrt milionem sledujících na TikToku, řídí hranici mezi veřejným a soukromým.
Červenec 2027, ne 2026
Několik českých médií po zásnubách spekulovalo o svatbě ještě letos. Jenže veřejně doložené výroky míří jinam. Martin Nečas v rozhovoru pro Expres.cz z 2. července 2026 mluvil o „příštím létě“. Prima Ženy to převedly na léto 2027 s tím, že kvůli rodině a logistice dává smysl Česko. Nejkonkrétnější veřejný údaj pak přinesl iSport, který uvedl červenec 2027 a dvoudenní formát oslavy.
Dvoudení svatba v Česku, to nezní jako komorní obřad pro pár svědků. Nečas sám prý „miluje párty na svatbě“, takže se rýsuje spíš větší rodinně-společenská akce. Konkrétní místo si ale pár střeží. „To si chceme nechat pro sebe,“ řekl hokejista.
Šaty, které zatím neexistují
Kolem svatebních šatů Nykki vznikl mediální příběh, který je ve skutečnosti jednodušší, než vypadá. Podle dostupných informací zkoušela v salonech více hotových modelů. Žádný ji nepřesvědčil. Směřuje proto k šatům šitým na míru.
Název salonu ani jméno návrháře se z veřejných zdrojů nedá potvrdit. Není to ale nutně záměrná mediální hra, spíš logický důsledek toho, že finální volba prostě ještě nepadla. Už v listopadu 2025, když na svém YouTube kanálu ukazovala nový dům v Denveru, Nykki popisovala, jak u velkých životních rozhodnutí hledá pocit „tohle je ono“. U šatů ho zatím nenašla. A dokud ho nenajde, nemá co ukazovat.
Víc než „partnerka hokejisty“
Nykki Mertlová není typ, který se objeví v médiích jen u zásnubního oznámení a pak zmizí. Má vlastní televizní formát, moderuje Are You The One? Aftershow na prima+. Aktivně tvoří obsah na TikToku i YouTube. A právě tím se liší od většiny partnerek českých hokejistů v NHL.
Srovnání je výmluvné. Rebecca Rohlssonová oznámila těhotenství přes Instagram. Aneta Hertlová narození syna taky přes Instagram. Klasický vzorec: partnerka vstoupí do veřejného prostoru skrze rodinnou událost a pak se vrátí do soukromí. Nykki funguje obráceně, veřejná persona existovala dřív než vztah s Nečasem a svatba je jen další kapitola, kterou sdílí po svém.
Šest let, dva domy, jeden plán
Pár se seznámil přes sociální sítě a poprvé osobně potkal během covidu na soukromé akci, tedy někdy kolem roku 2020. Od té doby uběhlo šest let, během nichž Nečas přestoupil do Colorada a v listopadu 2025 spolu koupili dům v Denveru. Oficiální série NHL My World z ledna 2026 je zachytila ve společné domácnosti v Coloradu. Zároveň ale v červnu 2026 řešili i bydlení v pražských Modřanech.
Dvojí zázemí dává smysl: během aktivní kariéry v NHL Denver, v létě a po kariéře Česko. Svatba v červenci 2027 by přesně zapadla do mezisezónního okna, kdy je Nečas doma a rodina pohromadě.
Šaty na míru se teprve šijí, místo zůstává pod pokličkou a do léta 2027 zbývá rok. Nykki ukázala dost na to, aby fanoušci věděli, co se chystá, a dost málo na to, aby měli důvod sledovat dál.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta