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Smrt mladé laborantky vyvolala v Rusku obavy z moru. Stovky lidí skončily pod dohledem

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Záhadné úmrtí osmadvacetileté zaměstnankyně výzkumného ústavu v sibiřském Irkutsku vyvolalo mimořádnou pozornost ruských úřadů i zahraničních institucí. Darja Šipilovová pracovala v zařízení, které se zabývá výzkumem moru a dalších nebezpečných nákaz. Po jejím úmrtí byly pod zdravotnický dohled umístěny téměř dvě stovky lidí a v několika zdravotnických zařízeních začala platit preventivní omezení. Přesto zatím neexistuje potvrzení, že žena skutečně zemřela na mor.
Smrt mladé laborantky vyvolala v Rusku obavy z moru. Stovky lidí skončily pod dohledem

Smrt mladé laborantky vyvolala v Rusku obavy z moru. Stovky lidí skončily pod dohledem

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.10.2026 12:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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