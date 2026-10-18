Slovenské termály zlevnily večerní koupání. Za vstup lidé zaplatí pouhých 200 korun

Slovenský Thermalpark Dunajská Streda rozšířil podzimní nabídku o pravidelné úterní večery se zvýhodněným vstupným. Návštěvníci se mohou přijít vykoupat od 17 hodin, přičemž bazény zůstávají otevřené do 19:30. Celý areál se uzavírá ve 20 hodin, takže na samotné koupání zbývají maximálně dvě a půl hodiny. Nabídka je určena především těm, kteří nechtějí za odpočinkem vyrážet na celý den a dávají přednost kratší návštěvě po práci. Výhodou je také skutečnost, že areál disponuje celoročně provozovanými termálními bazény, které lze využívat i během chladnějších měsíců. Zvýhodněné úterní koupání začalo 6. října a pravidelně se opakuje každý týden.
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Večerní vstupné vychází výrazně levněji
Rozdíl oproti běžným cenám je poměrně výrazný. Standardní tříhodinová vstupenka pro dospělého stojí v pracovních dnech mimo hlavní sezonu 13 eur, zatímco celodenní návštěva vychází na 16 eur. Při využití úterní akce za 8,50 eura tak jednotlivec oproti tříhodinovému vstupu ušetří 4,50 eura. Dvojice zaplatí za večerní koupání dohromady 17 eur místo obvyklých 26 eur za dvě tříhodinové vstupenky. Pro čtyři dospělé návštěvníky už rozdíl představuje 18 eur. Přímé srovnání je však nutné brát s ohledem na kratší dobu koupání, protože při příchodu v 17 hodin zbývá do uzavření bazénů pouze dvě a půl hodiny.
Zvýhodnění má být dostupné každé úterý do 22. prosince 2026. Poslední termín tak připadá na období těsně před vánočními svátky. Návštěvníci by zároveň měli počítat s tím, že zvýhodněnou cenu nelze kombinovat s dalšími slevami. Thermalpark totiž nabízí také samostatné cenové zvýhodnění pro seniory, studenty, děti a držitele průkazů zdravotního postižení. Například standardní tříhodinové vstupné pro seniory od 62 let činí v mimosezonních pracovních dnech 12 eur. Před nákupem je proto vhodné porovnat jednotlivé možnosti a zohlednit nejen cenu, ale také skutečnou délku pobytu.
Termální voda dosahuje teploty až 39 stupňů
Thermalpark se nachází na jihu Slovenska v oblasti Žitného ostrova a patří mezi známá tamní termální koupaliště. Areál se rozprostírá na ploše přibližně 18 hektarů a celkem zahrnuje deset vnitřních a venkovních bazénů. Ne všechny jsou však v provozu po celý rok, protože část venkovních zařízení je určena především pro letní sezonu. Pro podzimní návštěvy jsou důležité zejména celoročně otevřené termální bazény. Vnitřní i venkovní část bazénu Rotunda nabízí vodu o teplotě 36 až 39 stupňů Celsia, zatímco venkovní odpočinkový bazén má teplotu přibližně 34 až 36 stupňů. K dispozici jsou také kryté rekreační bazény s nižší teplotou vody.
Zajímavostí je samotný původ místní termální vody. Získává se z vrtu hlubokého přibližně 1 600 metrů a při výstupu může dosahovat teploty až 57 stupňů Celsia. Vyznačuje se vysokým obsahem hydrogenuhličitanů a sodíku, zatímco koncentrace vápníku a hořčíku je poměrně nízká. Návštěvníci mají vedle termálních bazénů možnost využít také další zařízení určená k odpočinku. Samostatnou součástí areálu je saunový svět, který má vlastní ceník a není automaticky zahrnut v běžné vstupence do bazénů. Při plánování večerní návštěvy je proto důležité rozlišovat mezi vstupem do koupaliště a dalšími placenými službami.
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Při pozdějším příchodu se koupání zkrátí
Při využití úterní nabídky rozhoduje také čas příchodu. Návštěvník, který dorazí například v 18 hodin, má na koupání už jen hodinu a půl. Veškeré bazény se totiž uzavírají v 19:30, přestože celý Thermalpark zůstává otevřený až do 20 hodin. Zbývající půlhodina slouží k převlečení a odchodu z areálu. Řidiči by měli do nákladů zahrnout rovněž parkování, za které standardní ceník uvádí poplatek tři eura na den. Právě kombinace nižšího vstupného, kratšího pobytu a případných dalších výdajů rozhoduje o tom, zda se večerní návštěva skutečně vyplatí.
autorský text, vlastní dotazování