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Slovenské termály zlevnily večerní koupání. Za vstup lidé zaplatí pouhých 200 korun

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Oblíbený Thermalpark Dunajská Streda na Slovensku připravil na podzim zvýhodněné večerní koupání. Každé úterý mohou návštěvníci po 17. hodině využít termální bazény za 8,50 eura, což je podstatně méně než běžné vstupné. Akce nazvaná Čľapkajúci utorok odstartovala 6. října a podle avizovaných podmínek potrvá až do 22. prosince 2026. Má však několik časových omezení, se kterými je potřeba před návštěvou počítat.
Oblíbený Thermalpark Dunajská Streda na Slovensku připravil na podzim zvýhodněné večerní koupání.

Oblíbený Thermalpark Dunajská Streda na Slovensku připravil na podzim zvýhodněné večerní koupání.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 18.10.2026 07:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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