Senioři objevují polské lázně kousek od českých hranic. Za termální koupel se saunou zaplatí jen 200 korun

Polské Cieplice, které jsou dnes součástí města Jelenia Góra, patří mezi tradiční lázeňské oblasti Dolního Slezska. Leží na úpatí Krkonoš a pro obyvatele severních a východních Čech představují dostupný cíl jednodenního výletu. Zdejší lázeňství má několikasetletou tradici a využívá přírodní termální prameny, jejichž teplota hluboko pod zemí dosahuje mimořádných hodnot.
Moderní komplex Termy Cieplickie spojuje klasické plavecké bazény, venkovní termální koupaliště a samostatnou saunovou část. Návštěvníci přitom nemusejí platit za celodenní pobyt, protože v nabídce jsou také dvouhodinové vstupenky. Výhodou pro starší návštěvníky je zvláštní cenová kategorie, která umožňuje ušetřit oproti běžnému vstupnému.
Senioři mají levnější vstupné. Rozhoduje také hodina návštěvy
Ceník rozlišuje nejen délku pobytu, ale také věk návštěvníka a čas příchodu. Lidé starší 60 let zaplatí za dvouhodinový vstup do bazénů mezi devátou hodinou ranní a sedmou večerní přibližně 233 korun. Pokud přijdou po 19. hodině, cena klesne na zhruba 211 korun. Za vstupenku zahrnující také saunovou a odpočinkovou část zaplatí během dne přibližně 289 korun, večer pak 267 korun.
Pro srovnání, dospělý návštěvník bez nároku na slevu zaplatí za dvouhodinové koupání během dne přibližně 289 korun, s přístupem do saun zhruba 345 korun. Senioři tak mohou při výběru večerního termínu ušetřit další peníze, aniž by museli zkrátit dobu pobytu. K dispozici jsou také celodenní vstupenky, které mohou být zajímavé pro návštěvníky plánující delší odpočinek. Senior za neomezený pobyt v bazénové části zaplatí přibližně 378 korun, zatímco vstupenka zahrnující i sauny stojí kolem 434 korun.
Ještě levnější je zvláštní ranní tarif, který umožňuje dvouhodinové koupání seniorům přibližně za 133 korun. Má však důležité omezení: při příchodu mezi osmou a devátou hodinou jsou zpřístupněny pouze plavecký bazén a jeden termální bazén. Ostatní vodní atrakce ani saunový svět nejsou součástí této nabídky. Výběr vstupenky proto závisí především na tom, zda návštěvník hledá krátké koupání, nebo chce využít všechny možnosti areálu.
Termální voda dosahuje příjemných 36 stupňů
Hlavním lákadlem Cieplic jsou přírodní termální vody získávané z vrtů hlubších než dva kilometry. Při výstupu z podzemí mohou dosahovat teploty až 87 stupňů Celsia, proto se před napuštěním bazénů upravují a mísí s další vodou. V samotných bazénech se výsledná teplota pohybuje od 27 do 36 stupňů podle jejich určení. Zdejší voda obsahuje mimo jiné sloučeniny fluoru a křemíku, které jsou charakteristické pro místní přírodní zdroje.
Návštěvníci mají k dispozici rekreační bazén s vodními masážemi, plavecké dráhy, vířivky i různé vodní atrakce. Dva termální bazény umožňují vyplavat z vnitřní části areálu přímo ven, a to také v chladnějších měsících. Samostatnou část lázní tvoří odpočinková zóna se čtyřmi saunami. Nacházejí se zde dvě finské sauny, parní sauna a infračervená sauna, která využívá teplo vytvářené infračerveným zářením. Součástí prostoru jsou rovněž tři vířivky, vyhřívaná lehátka a sněhová jeskyně určená k ochlazení po saunování.
Teplota ve sněhové jeskyni dosahuje přibližně minus 15 stupňů, což vytváří výrazný kontrast k vyhřátým saunám. Pro návštěvníky jsou připraveny také masáže a další procedury, za které se však platí samostatně. Zájemci o saunování by měli počítat s tím, že do této části areálu se vstupuje až od deváté hodiny ranní. Před návštěvou je vhodné zvážit také zdravotní stav, protože vysoké teploty a prudké ochlazování nemusejí vyhovovat každému.
Lázeňská čtvrť nabízí také historický park
Samotné Cieplice mají charakter tradičního lázeňského místa, takže návštěvu termálních bazénů lze spojit také s procházkou. Nedaleko areálu se rozprostírá historický Lázeňský park, jehož podoba se utvářela především v 18. a 19. století. Nacházejí se zde vzrostlé stromy, upravené cesty, historické stavby i lázeňské divadlo. Okolí připomíná dobu, kdy do zdejších lázní přijížděli příslušníci evropské šlechty a další významní hosté.
Mezi historickými návštěvníky Cieplic byli například německý básník Johann Wolfgang Goethe a pozdější americký prezident John Quincy Adams. Výlet tak nemusí být omezen pouze na koupání a může nabídnout také několik hodin v klidném prostředí lázeňské čtvrti.
Do areálu je potřeba přinést vlastní ručník, jinak jeho zapůjčení vyjde přibližně na 56 korun a vyžaduje vratnou zálohu kolem 222 korun. Vstupenky lze zakoupit také přes internet, jejich pořízení však nezaručuje přednostní odbavení ani vstup při naplnění kapacity. Zajímavá možnost existuje rovněž pro cestující využívající přeshraniční veřejnou dopravu. S platnou jízdenkou Euro-Nisa-Ticket+ lze získat dvacetiprocentní slevu na celodenní vstupenku do bazénů nebo na kombinovaný celodenní vstup se saunovou částí. Uvedené korunové částky jsou orientačním přepočtem podle kurzu platného k 12. říjnu 2026 a skutečná platba se může mírně lišit.
autorský text, vlastní dotazování