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Senioři objevují polské lázně kousek od českých hranic. Za termální koupel se saunou zaplatí jen 200 korun

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Za odpočinkem v termální vodě není nutné cestovat až do Maďarska nebo na Slovensko. V polských Cieplicích nedaleko českých hranic funguje lázeňský komplex, který nabízí zvýhodněné vstupné lidem starším 60 let. Dvouhodinová návštěva bazénů vyjde ve večerních hodinách přibližně na 211 korun, za kombinaci koupání a saunového světa zaplatí senioři od 267 korun.
Polské lázně kousek od českých hranic nabízejí seniorům termální koupel za pár korun.

Polské lázně kousek od českých hranic nabízejí seniorům termální koupel za pár korun.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.10.2026 06:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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