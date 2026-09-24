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Na dálničním nájezdu patří levý blinkr, na kruhovém objezdu žádný. Za chybu dá policie na místě až 1 500 Kč

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Nájezd na dálnici vede doprava a ruka sama míří na pravou páčku. Zákon ale posuzuje typ manévru, ne tvar silnice, a proto po vás chce opak. Na kruhovém objezdu z téhož zákona plyne ještě třetí varianta.
Na dálničním nájezdu patří levý blinkr, na kruhovém objezdu žádný. Za chybu dá policie na místě až 1 500 Kč

Na dálničním nájezdu patří levý blinkr, na kruhovém objezdu žádný. Za chybu dá policie na místě až 1 500 Kč

Zdroj: Foto: Ken Lund from Reno, Nevada, USA - licence CC BY-SA 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Auto

Novinky, rady a zajímavosti ze světa automobilů. Od nových modelů a technologií přes praktické tipy pro řidiče až po příběhy legendárních vozů, motorsport a proměny automobilového trhu.

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