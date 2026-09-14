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S čínskými HBM to nepůjde rychle, brzdou je výtěžnost

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Poslední dobou to vypadá, že na co CXMT sáhne, to se jí podaří. Zdá se však, že to má jednu výjimku. S HBM to nejde až tak hladce, jak se mohlo podle počátečních informací zdát…
CXMT 2019

CXMT 2019

Zdroj: CXMT
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Tento článek byl publikován ze zdrojů diit.cz

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