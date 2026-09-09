Vývojáři RPCS3 označili DLSS 5 za slop, který nebudou podporovat

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Vývojáři RPCS3 označili DLSS 5 za slop, který nebudou podporovatPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Technologii DLSS 5 od březnového ohlášení provázejí kontroverzní reakce. Nezdá se, že by na tom oficiální vydání něco změnilo. Vývojáři emulátoru RPCS3 zaujali jednoznačně negativní stanovisko…
DLSS 5 off on
Zdroj: Nvidia
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