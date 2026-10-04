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Rychlý a chutný jablečný kompot s citronovou šťávou zavařený do sklenic

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Jablečný kompot je jedna z těch věcí, které si u nás doma připravujeme celý podzim. Voní skořicí, hřebíčkem a čerstvými jablky. A zmizí dřív, než stihnu zavíčkovat poslední sklenici.
Fotografie k jablečnému kompotu

Fotografie k jablečnému kompotu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Zavařený jablečný kompot, který přečká zimu: Sklenice plná podzimního sadu a vůně skořice
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 04.10.2026 03:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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