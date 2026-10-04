Rychlý a chutný jablečný kompot s citronovou šťávou zavařený do sklenic

Na svůj první
, který jsem vařila bez babiččina dohledu, si vzpomínám až podezřele dobře. Babička nebyla doma, na stole jablečný kompot košík jablek od sousedky a vedle něj papírek s receptem, psaný obyčejnou tužkou. Měla jsem trochu strach, že z toho vznikne přeslazená kaše. Jenže nakonec stačilo překvapivě málo. Skořice, hřebíček, citron a kuchyní se začala táhnout vůně, která připomínala podzim, spíž a trochu i prázdniny u prarodičů. Od té doby ho vařím skoro každý rok. A skoro pokaždé mě napadne, že na takhle věci se doma zapomíná jednoduché zbytečně snadno.
přitom nejsou jen ovoce, které se nakrájí do sklenice a zalije Jablka sladkým nálevem. Healthline u nich zmiňuje quercetin, katechin a chlorogenovou kyselinu, tedy antioxidanty spojované s ochranou buněk před oxidačním stresem. Pektin, rozpustná vláknina obsažená v jablkách, podporuje trávení a pomáhá udržet pocit sytosti. Takže ano, kompot je hlavně dobrý. Ale není úplně od věci vědět, že v něm zůstává i něco užitečného. Zvlášť ve chvíli, kdy člověk stojí u linky a dolévá si druhou misku.
Můj tip z kuchyně: Citronovou šťávu dávám až ke konci vaření, ne hned na začátku do nálevu. Jablka pak lépe drží tvar a kompot zůstává světlejší, čistší, méně rychle hnědne. Kyselina z citronu navíc pomáhá i trvanlivosti, takže sklenice vydrží o něco déle. Recept na domácí jablečný kompot s hřebíčkem a skořicí
Z uvedeného množství vyjdou přibližně
2 až 3 sklenice o objemu 500 ml. Neberte to jako předpis vytesaný do kamene. Celková délka přípravy: 40 minut aktivní práce, kompot je ale nejlepší nechat odležet do druhého dne Ingredience k přípravě Základ kompotu: 800 g jablek s pevnou slupkou 1 l vody 100 až 150 g cukru krupice (podle kyselosti jablek) 1 lžíce cukru vanilínového Koření a dochucení: 12 ks hřebíčku 4 tyčinky celé skořice šťáva z 1 citronu kůra z ½ biocitronu (spirálka) 1 plátek citronu Postup přípravy jablečného kompotu po domácku
1. Jablka omyjte, oloupejte a nakrájejte na čtvrtky nebo na silnější plátky. Velikost kousků záleží na tom, co máte v kompotu rádi. Příliš tenké plátky se při vaření rychle vzdají a rozpadnou. Na chuti to nic zásadního nezkazí, jen výsledek bude mít blíž k řídké jablečné kaši než ke klasickému kompotu.
2. Do hrnce nalijte
vodu a přiveďte ji k varu. Přisypte cukr krupice, vanilínový cukr, přidejte hřebíček, skořici a citronovou kůru. Míchejte, dokud se cukr nerozpustí. Nálev nechte asi 5 minut jen mírně probublávat, aby koření stihlo pustit vůni. Foto: Cooky.cz, Zavařený jablečný kompot, který přečká zimu: Sklenice plná podzimního sadu a vůně skořice
3. Do vroucího nálevu vložte připravená
jablka a plátek citronu. Stáhněte plamen na střední výkon a vařte 15 až 20 minut. Jablka mají změknout, ne se rozvařit. Nejrychlejší kontrola je obyčejnou vidličkou. Měla by projít snadno, ale kousek jablka má pořád držet pohromadě.
4.
Citronovou šťávu přilijte až těsně před koncem vaření. Krátce promíchejte a hrnec stáhněte z plotny. Louhování pro hlubší chuť
Geniální způsob skladování jablek: Hotovo máte doslova za pár minut a úroda vydrží čerstvá po celý rok
1. Pokud nespěcháte, nechte kompot nejprve vychladnout přímo v hrnci. Potom ho přikryjte a dejte na
24 hodin do lednice. Koření se mezitím víc usadí v nálevu a chuť bude plnější. Tenhle krok se v mnoha receptech přeskočí, ale doma rozdíl poznáme docela jasně. Po vychlazení můžete kompot přecedit přes jemné sítko, případně v něm koření nechat, pokud vám ve sklenici nepřekáží.
2. Ještě teplý kompot nalijte do předem sterilizovaných sklenic, pevně uzavřete a otočte dnem vzhůru na 10 minut. Pak sklenice vraťte zpátky a nechte je v klidu vychladnout při pokojové teplotě.
Podávání
1. Kompot můžete podávat teplý i studený. Teplý se hodí k palačinkám nebo k tvarohovým knedlíkům, vychlazený obstojí jako jednoduchý dezert. Dá se použít i jako základ ovocného poháru se šlehačkou. Po otevření vydrží sklenice v lednici bez potíží 5 až 7 dní.
Tipy redakce: Výběr jablek: Pevnější odrůdy, například Šampion, Idared nebo Jonagold, drží při vaření lépe tvar a v kompotu zůstanou hezké kousky. Moučná jablka se rozpadnou rychleji. Pokud z nich ale chcete později udělat omáčku nebo pyré, ničemu to nevadí. Množství cukru: Začněte raději níž, třeba na 100 g, a po ochutnání případně doslaďte. Sladkost jablek se mění podle odrůdy i sezony, takže stejná gramáž nemusí fungovat pokaždé stejně. Sterilizace sklenic: Sklenice můžete vložit na 15 minut do trouby vyhřáté na 100 stupňů, případně je prolít vroucí vodou. Víčka sterilizujte zvlášť ve vroucí vodě. Do trouby je raději nedávejte, gumové těsnění by se mohlo poškodit. Intenzita koření: Dvanáct hřebíčků může na první pohled působit jako dost, ale po louhování a případném scezení je chuť výrazná, nikoli ostrá. Kdo hřebíček nemusí v silnější podobě, může začít s osmi kusy a další várku si upravit podle chuti. Skladování: Dobře zavařený a sterilizovaný kompot vydrží na chladném a tmavém místě až 12 měsíců. Po otevření patří do lednice a nejlepší je spotřebovat ho do týdne.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline