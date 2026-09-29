Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Geniální způsob skladování jablek: Hotovo máte doslova za pár minut a úroda vydrží čerstvá po celý rok

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zavařování celých jablek v cukrovém nálevu s kyselinou citronovou. Jednoduchý recept, který zachová chuť i strukturu ovoce na dlouhé měsíce.
Fotografie konzervovaných jablek

Fotografie konzervovaných jablek

Zdroj: Foto: YouTube kanál Моє Подвір'я, Léty prověřený způsob skladování jablek, který babičky tajily: Žádná chemie, žádné zavařování a ovoce vydrží celý rok
Reklama
Další články z Cooky.cz
Retro kvíz o stravovacích zařízeních za socialismu: Pamětníci si s 10 otázkami poradí levou zadní
Retro kvíz o stravovacích zařízeních za socialismu: Pamětníci si s 10 otázkami poradí levou zadní
Andělský Rafaelo koláč je vláčná kokosová buchta s jemnou chutí a hebkou strukturou
Andělský Rafaelo koláč je vláčná kokosová buchta s jemnou chutí a hebkou strukturou

Kokos na povrchu lehce zezlátně, smetana se po vytažení vpije dovnitř a z obyčejné buchty je rázem vláčný...

Kynuté knedlíky podle Těhotného kuchaře: Osvědčený recept na měkké a nadýchané knedlíky k omáčkám i masu
Kynuté knedlíky podle Těhotného kuchaře: Osvědčený recept na měkké a nadýchané knedlíky k omáčkám i masu

Kynutý houskový knedlík jsem dlouho odkládala, protože kolem něj bývá zbytečně moc respektu. Pak jsem...

Pomazánka z vařených bílků: Lehká a rychlá svačina, a způsob jak využít zbylé bílky z vajíček natvrdo
Pomazánka z vařených bílků: Lehká a rychlá svačina, a způsob jak využít zbylé bílky z vajíček natvrdo

Když po pečení nebo vaření zůstanou bílky navíc, u nás doma často skončí právě v této pomazánce. Je rychlá,...

Královské stoleté řezy s vanilkovým krémem a ořechovým piškotem: Slavnostní moučník, který dělá čest svému jménu
Královské stoleté řezy s vanilkovým krémem a ořechovým piškotem: Slavnostní moučník, který dělá čest svému jménu

Objevíte kouzlo tradičního moučníku! Královské řezy spojují křehké těsto, nadýchaný kakaovo-ořechový piškot...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.