Geniální způsob skladování jablek: Hotovo máte doslova za pár minut a úroda vydrží čerstvá po celý rok

je letos na podzim dost a byla by škoda, aby skončila v bednách někde vzadu ve sklepě. Celá jablka naložená do Jablek sladkého nálevu s kyselinou citronovou vydrží křupavá a šťavnatá i několik měsíců. Neřeší se loupání, není potřeba žádná zvláštní výbava a obejdete se bez kupovaných konzervantů. Stačí čistá vyvařená sklenice, pár minut u sporáku a trochu čekání. Hotová jablka se pak hodí k , do závinu, případně jen tak, když člověk otevře sklenici a nechce pečenému masu nic složitě připravovat. Proč se jablka vyplatí zavařit: výživa, která se neztratí po sklizni
Jablka nejsou jen obyčejné ovoce ze zahrady. Obsahují
vlákninu, vitamín C a antioxidanty, hlavně kvercetin a katechin. Healthline uvádí, že pravidelné zařazování jablek do jídelníčku může souviset s nižším rizikem srdečních onemocnění, prospívá střevnímu mikrobiomu a díky pektinu pomáhá držet stabilnější hladinu cukru v krvi. Pektin má u zavařování ještě jednu praktickou roli: jablka se díky němu tak snadno nerozvaří a lépe drží tvar.
Čerstvá jablka ale nevydrží donekonečna, to zná každý, kdo někdy přebíral bednu po sklizni. Národní domácí kuchařka radí, že pro delší uskladnění je důležité sklízet ve správné zralosti a s plody zacházet opatrně, bez otlaků. Zavaření celých jablek do lehkého cukrového nálevu je dle FAO v tomto směru docela jednoduché řešení: kyselina citronová zpomalí hnědnutí dužiny, sladký nálev pomůže udržet pevnost a chuť zůstane překvapivě svěží i po delší době. Není k tomu nutný speciální sklep ani složité vybavení. Recept na celá jablka ve sladkém nálevu
Množství vychází na jednu sklenici o objemu 3 000 ml. Ingredience pro přípravu Menší jablka – asi 1,5 kg, případně tolik, kolik se do sklenice natěsno vejde Voda – 1,5 l Cukr krystal – 150 g Kyselina citronová – 1 lžička, přibližně 5 g Jak připravit celá jablka ve sladkém nálevu
1. Jablka dobře omyjte a osušte. Stopky nechte na místě, ve sklenici vypadají pěkně a při vyndávání se za ně jablka lépe chytají.
2. Sklenici sterilizujte. Buď ji vypláchněte horkou vodou, nebo ji dejte na 10 minut do trouby vyhřáté na 100 °C.
3. Jablka naskládejte do čisté sklenice co nejtěsněji. Čím méně volného prostoru mezi nimi zůstane, tím lépe.
4. Zalijte je
vroucí vodou tak, aby byla úplně ponořená, a sklenici jen přikryjte víčkem. Vodu nechte ve sklenici zcela vychladnout. Bez obav i přes noc.
5. Vychladlou vodu slijte do hrnce. Přisypte
150 g cukru a přiveďte k varu. Nálev povařte 1-2 minuty od chvíle, kdy začne vřít, aby se cukr pořádně rozpustil. Foto: YouTube kanál Моє Подвір’я, Léty prověřený způsob skladování jablek, který babičky tajily: Žádná chemie, žádné zavařování a ovoce vydrží celý rok
6. Do sklenice s jablky nasypte
kyselinu citronovou. Horký nálev pomalu nalijte zpět do sklenice. Jablka musí být celé pod hladinou.
7. Sklenici hned pevně uzavřete víčkem a otočte ji na 5 minut dnem vzhůru. Víčko si tak lépe sedne.
8. Potom sklenici otočte zpátky, zabalte do deky nebo silnějšího ručníku a nechte ji při pokojové teplotě pomalu vychladnout, nejlépe do druhého dne.
9. Vychladlou sklenici přeneste na
tmavé a chladné místo. Hodí se spíž, sklep nebo chladnější chodba. Dejte pozor, aby bedny ani sklenice nestály na přímém slunci.
10. Po otevření jablka snězte co nejdříve, ideálně do dvou dnů.
Pár poznámek z kuchyně: co může výsledek vylepšit
Tento postup jsme zkoušeli s několika odrůdami a rozdíly byly znát už při prvním otevření sklenice. Nejlépe se držela pevnější jablka, třeba Idared nebo Jonagold. Dužina zůstala soudržná a jablka se při vytahování nerozpadala. U měkčích odrůd, například Průhonických, a také u starších plodů po delším skladování už byla struktura po měsíci volnější, takže tam je lepší nečekat zázrak.
Pokud chcete výraznější chuť, přidejte do nálevu skořicovou tyčinku nebo několik hřebíčků. Nálev pak získá teplejší vůni, která se dobře hodí třeba k pečenému vepřovému. Bílý cukr můžete nahradit třtinovým cukrem nebo medem. Nálev bude tmavší, ale chuťově o něco hlubší. Zavařená jablka se dají rychle použít do závinu: stačí je pokrájet, přidat skořici a rovnou zabalit do těsta. Další možností skladování je sušení. Plátky silné asi 3 mm se usuší v troubě nebo sušičce a v dobře uzavřené sklenici na suchém místě vydrží také dlouho.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě informací z webů Healthline, Národní domácí kuchařka, FAO