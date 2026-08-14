Rodina si nechala postavit rodinný dům na míru. Krátce po nastěhování zaplatili tučnou pokutu

Mladí manželé si pořídili stavební pozemek a vybrali typový projekt rodinného domu, který architekt upravil podle jejich požadavků. Samotnou realizaci svěřili regionální stavební společnosti a zvolili výstavbu domu na klíč. Na stavbu pravidelně jezdili a podle všeho práce odpovídaly dokumentaci. Zdivo, střecha i další části domu vznikaly bez viditelných problémů. Komplikace se objevila až ve chvíli, kdy byl dům hotový a přišel čas na závěrečnou kontrolu před jeho užíváním.
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Nádrž skončila téměř o čtyři metry jinde
Součástí projektu bylo také řešení dešťové vody. Na zahradě měla být umístěna podzemní retenční nádrž, do které byla svedena voda ze střechy. Majitelé byli přítomni i při jejím usazování a nic nenasvědčovalo tomu, že by práce neprobíhaly podle projektu. Nádrž zmizela pod zemí, terén byl upraven a systém fungoval. Při závěrečné kontrole však pracovník stavebního úřadu začal porovnávat skutečný stav pozemku se situačním výkresem. Měření ukázalo zásadní rozdíl. Nádrž ležela téměř o čtyři metry blíže k sousednímu plotu, než určovala dokumentace.
Důvod se podařilo zjistit až následně. Při hloubení původně plánované jámy narazil strojník na tvrdé podloží a skalnatou část terénu. Stavební firma proto zvolila jednodušší řešení a místo složitějších zemních prací nechala jámu vyhloubit tam, kde byla půda vhodnější. Změnu ale předem neprojednala s majiteli, projektantem ani stavebním úřadem. Právě to byl problém. Současný stavební zákon sice připouští některé nepodstatné odchylky, které lze řešit při kolaudaci, změna záměru před dokončením však jinak vyžaduje povolení stavebního úřadu.
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Jedna změna přinesla pokutu i další výdaje
Stavební úřad kvůli zjištěnému rozporu zahájil příslušné řízení a rodina nakonec musela zaplatit pokutu. Její konkrétní výše zveřejněna nebyla. Tím ale výdaje neskončily. Bylo potřeba zajistit nové zaměření geodetem a projektant musel upravit situační výkres tak, aby dokumentace odpovídala skutečnému stavu. Nové umístění nádrže bylo z hlediska požadavků přípustné, takže nebylo nutné ji vykopat a přesunout. Po doplnění podkladů bylo možné situaci vyřešit a dům následně získal kolaudační rozhodnutí. Stavební zákon umožňuje stavbu nebo její část provedenou v rozporu s povolením za splnění stanovených podmínek dodatečně povolit.
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Ani stavba na klíč neznamená úplnou kontrolu firmy
Majitelé se po vyřešení situace obrátili na stavební společnost a požadovali náhradu nákladů, které kvůli nesprávnému umístění nádrže vznikly. Do částky zahrnuli pokutu, práci geodeta i úpravu projektu. Firma nakonec přistoupila na dohodu a vzniklé náklady rodině uhradila. Případ současně ukazuje praktický problém staveb na klíč. Investor může průběh pravidelně sledovat, přesto nemusí poznat změnu, která je po dokončení zemních prací prakticky neviditelná. U podobných částí stavby proto dává smysl kontrolovat provedení ještě před zasypáním a trvat na tom, aby se každá odchylka od schválené dokumentace řešila dříve, než se pokračuje v dalších pracích.
e-sbirka.gov.cz, zakonyprolidi.cz