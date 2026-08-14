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Rodina si nechala postavit rodinný dům na míru. Krátce po nastěhování zaplatili tučnou pokutu

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Dennívýzva
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Když si necháte postavit nový dům odbornou firmou, očekáváte, že bude odpovídat schválenému projektu. Mladý pár ze středních Čech přesto narazil na problém, o kterém až do závěrečné kontroly vůbec nevěděl. Stačila jedna změna na zahradě a kolaudace se zkomplikovala.
I stavba domu na klíč má svá rizika.

I stavba domu na klíč má svá rizika.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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