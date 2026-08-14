Divizny, jetele i mochny zdobí nové záhony v Lednici. Sledují je odborníciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Divizny, jetele i mochny zdobí nové záhony v Lednici. Sledují je odborníci
Z ulic jihomoravské metropole v červnu znenadání zmizely pojízdné stánky značky Kofi Kofi. Součástí místní...
Kozel utekl ze svého výběhu a toulal se mezi Jehnicemi a Ořešínem. Lidé ho tam našli vyčerpaného, proto...
Řekám na Moravě ubývá voda. Na polovině sledovaných míst klesly průtoky pod hranici hydrologického sucha....
Kvalita vody se na některých přírodních koupalištích v Jihomoravském kraji zhoršila. V lagunách 1 a 2 horní...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
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