Zapomeňte na okenu. Okna budou jako zrcadlo až do zimy, když do vody přidáte ingredienci za pár korun

Pudink místo běžného čističe
Na první pohled to zní zvláštně. Sáček pudinku přece patří do kuchyně, kde má své využití. Koho asi napadlo, umít s ním okna! Právě pudinkový prášek se ale stal jedním z virálních domácích triků, který lidé zkoušejí při úklidu skel.
Princip je přitom velmi jednoduchý: do přibližně pěti litrů teplé vody se přidá jeden sáček vanilkového nebo jiného pudinkového prášku a směs se dobře rozmíchá.
Důležité je použít opravdu malé množství prášku. Nejde o to vytvořit hustou pudinkovou směs, ale využít složky obsažené v prášku v silně zředěné podobě.
Výsledný roztok se používá podobně jako voda s čisticím přípravkem. Po umytí je však potřeba sklo dobře setřít, ideálně stěrkou, aby na něm nezůstaly šmouhy.
Proč právě pudinkový prášek?
Pudinkový prášek není pouze ochucený polotovar.
Jeho základem bývá škrob, který je v různých výrobcích doplněný cukrem, aromaty, barvivy a dalšími složkami. Právě škrob je důvodem, proč se pudinkový prášek v domácích úklidových tricích objevuje tak často.
Je ale potřeba oddělit internetový tip od skutečně prokázaného účinku. Neexistuje důkaz, že by běžný pudinkový prášek dokázal na okně vytvořit ochrannou vrstvu, která zaručí dokonale čistá skla až do zimy.
Výsledek proto závisí také na způsobu mytí, tvrdosti vody, množství nečistot a následném setření skla.
Samotná voda navíc špínu z oken neodstraní tak účinně jako prostředek určený přímo k čištění skel. Pudinkovou metodu je proto lepší chápat jako levný domácí experiment než jako náhradu všech čisticích prostředků. Nakonec, všichni víme, co se šíří internetem a jaké zaručené rady tam lze najít.
okna, ilustrační foto | Zdroj: ElenaChelysheva / Shutterstock Jak postupovat, aby na skle nezůstaly šmouhy
Nejdříve je vhodné ze skla odstranit prach a hrubé nečistoty. Potom připravte pět litrů teplé vody a přisypte jeden sáček pudinkového prášku. Směs důkladně rozmíchejte, aby v ní nezůstaly hrudky. Na samotné mytí lze použít měkkou utěrku nebo houbu na mytí.
Po umytí přichází nejdůležitější část. Sklo je potřeba stáhnout stěrkou a případné zbytky vody setřít čistou mikrovláknovou utěrkou. Pokud by na skle zůstaly větší částečky škrobu nebo jiné složky prášku, může být výsledek přesně opačný a místo lesklého okna získáte matný povlak.
U rámů a těsnění je rozumné nejprve vyzkoušet směs na malém, méně viditelném místě. Některé povrchy mohou na potravinářské směsi reagovat jinak než samotné sklo.
Sáček za pár korun může posloužit i jinak
Pudinkový prášek se samozřejmě nemusí využít jen na přípravu dezertu. Jeho hlavní složka, škrob, má v domácnosti řadu dalších použití. Dá se využít i jako základ pro rychlý nepečený dezert, do krémů nebo jako ochucená složka domácích moučníků. Pokud narazíte ve spíži na pudinkový prášek, nemusíte s ním nutně mít okna jen proto, že někdo na internetu tvrdí, že je to naprostá bomba!
U oken platí jedno jednoduché pravidlo: největší rozdíl neudělá samotný prostředek, který použijete, ale správný postup při mytí a především důkladné setření skla. Virální trik s pudinkem proto může stát za vyzkoušení, jen od něj neočekávejte několikaměsíční ochranný štít proti prachu a dešti.
Zdroje článku:
idnes.cz, nespechej.cz
Autor článku:
Lída Kropáčková