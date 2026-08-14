Ani citron, ani soda: troubu vyčistíte 1 věcí, kterou najdete ve spíži

Vyteklá šťáva z pečeně, připálené kapky tuku na dně a ten nezaměnitelný pach, jakmile příště zapnete troubu. Většina rad, které kolují po kuchyních, míří na citron, jedlou sodu nebo drahý sprej z drogerie. Pomocník, který si s čerstvou mastnotou poradí nejrychleji, přitom stojí pár korun a leží vám ve spíži hned vedle koření. Je to obyčejná kuchyňská sůl.
Proč sáhnout po soli místo drahých sprejů
Citron i jedlá soda umějí zázraky, potřebují ale čas. Pasta z jedlé sody se nechává působit klidně přes noc, pára z citronové vody se odpařuje v rozehřáté troubě dobrou čtvrthodinu. Sůl hraje jinou hru. Zabírá ve chvíli, kdy nečistota teprve vzniká, takže se hodí na rychlou každodenní údržbu bez rozprašovačů a zdlouhavého čekání.
Svou roli hraje i cena. Balíček soli pořídíte za pár korun a vydrží nekonečně dlouho. Odpadá spotřební chemie, luštění složení i dokupování náhradních náplní.
Přečtěte si také: Sýr vám nezplesniví ani za tři týdny. Stačí ho zabalit do 1 věci, kterou máte v každé kuchyni Jak sůl na mastnotu vlastně funguje
Sůl se chová jako jemné přírodní brusivo. Drobné krystalky naruší zaschlou vrstvu tuku a zároveň nasáknou přebytečnou mastnotu do sebe. Rozpuštěná kapka tak zůstane uvězněná v soli a nezapeče se do povrchu.
Kromě toho si sůl poradí i s pachy. Vlhkost a zbytky jídla uvnitř zapáchají, sůl část těch pachů naváže na sebe. Vnitřek pak po vychladnutí nepřipomíná včerejší oběd.
Proč se vůbec s údržbou obtěžovat? „Starý tuk se může dokonce i vznítit,” upozorňuje Jana Neuszerová, odbornice značky MORA. Zanesené stěny navíc brání rovnoměrnému ohřevu, pečení proto trvá déle a spotřebuje víc energie.
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Největší sílu ukáže sůl v okamžiku, kdy vám něco přeteče. Dokud je rozlité místo ještě teplé, nasypte na něj pořádnou porci soli, klidně tak, aby ho celé schovala. Krystalky do sebe stáhnou tekutý tuk dřív, než se stihne připéct na tvrdou krustu.
Sůl nasypaná na ještě teplou skvrnu stáhne tekutý tuk dřív, než se stihne připéct. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Jakmile trouba vychladne, vezměte vlhký hadřík nebo houbičku a zaschlou vrstvu setřete. Nečistota povolí mnohem ochotněji, než kdybyste drhli holý smalt. Nakonec vnitřek přetřete čistou vodou a osušte utěrkou.
Na zaschlou vrstvu si namíchejte slanou pastu
Starší připáleniny chtějí víc než suchou sůl. Na takové místo si z několika lžic soli a vlažné vody umíchejte hustou kaši. Rozetřete ji po zašpiněných plochách a nechte zhruba třicet minut působit. Sůl mezitím tvrdou vrstvu naruší a vy pak uvolněné zbytky jen shrnete houbičkou.
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Na opravdu odolnou mastnotu zapojte ocet. Sůl promíchejte s octem, přesypte do pekáče a ten vsuňte do trouby vyhřáté zhruba na 120 °C. Troubu hned vypněte a jak pomalu chladne, výpary postupně uvolňují zapečený tuk. Než troubu otevřete, pusťte do kuchyně čerstvý vzduch, výrazný octový zápach za to nestojí.
Na co si dát pozor
Několik pravidel udrží čištění bezpečné:
Topným tělesům se vyhněte, žádná pasta na ně nepatří. Než začnete stírat, počkejte, dokud trouba nevychladne, ať se nespálíte. U jednoho postupu vždycky zůstaňte. Míchat sůl, ocet a další přípravky dohromady nic nevyřeší a v troubě si tím můžete přivodit reakci, kterou nechcete.
Sůl ukáže sílu hlavně u čerstvé a středně staré špíny. Vrstvy nabírané roky si možná vyžádají postup zopakovat, nebo pomoc samočisticí funkce, pokud jí trouba disponuje. I tak platí jednoduchá rovnice. Každá včas zasypaná skvrna oddaluje ten velký generální úklid, kterému se všichni rádi vyhneme.
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Zdroje: https://energozrouti.cz/clanek/obycejna-sul-dokaze-vycistit-troubu-behem-peti-minut-staci-ji-spravne-pouzit, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/cisteni-trouby-soda-ocet-citron-navod-triky/, https://www.bonacasa.cz/jak-vycistit-troubu-od-mastnoty-a-pripalenin/, https://www.mora.cz/rada/jak-vycistit-troubu/, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/jak-cistit-sklo-trouby-ocet-kyprici-prasek-20330526.html, https://www.bydlimekvalitne.cz/cisteni-trouby-snadno-rychle-pomuze-citron-ocet