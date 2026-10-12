Referendum o revitalizaci pražského sídliště Písnice nevyšlo, k urnám přišlo málo voličů

Referendum o revitalizaci pražského sídliště Písnice nevyšlo, k urnám přišlo málo voličůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Písnice byty Praha-Libuš sídliště
Článek byl publikován 12.10.2026 09:00
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