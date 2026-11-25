Rakovina žaludku patří k zákeřným nádorovým onemocněním mimo jiné proto, že její příznaky jsou zpočátku nenápadné a snadno zaměnitelné za méně závažné potíže. Důsledkem je fakt, který zazněl z úst lékařů brněnského Masarykova onkologického ústavu, více než polovina pacientů v Česku se s diagnózou dozví až ve chvíli, kdy je nádor v pokročilém stadiu. To výrazně komplikuje léčbu i vyhlídky nemocných.
V Česku každoročně přibyde až 1400 nových případů tohoto onemocnění, přičemž celkový počet diagnóz postupně klesá. Přesto jde stále o závažný zdravotnický problém, jehož řešení závisí mimo jiné na rychlosti záchytu.
Mezi varovné signály, které by neměly uniknout pozornosti, patří nechutenství, brzký pocit sytosti, bolest nebo tlak v nadbřišku po jídle, nevysvětlitelný úbytek hmotnosti, váznutí sousta při polykání či přetrvávající pálení žáhy. Rizikovými faktory jsou nezdravý životní styl, nadváha a kouření. Primářka Oddělení klinických studií MOÚ Radka Lordick Obermannová to shrnuje tak, že „to, že pacient zná sám sebe, žije zdravým životním stylem a reaguje na příznaky včas, je asi nejdůležitější v jeho cestě s onkologickým onemocněním".
Jakmile je diagnóza stanovena, hraje klíčovou roli rychlost dalšího postupu. Podle Lordick Obermannové je zásadní, aby se pacienta „hned po stanovení diagnózy ujal tým specialistů v expertním centru", kde onkolog, chirurg a další odborníci mohou rychle navrhnout optimální kombinaci léčby.
U nádorů bez vzdálených metastáz, které lze chirurgicky řešit, se osvědčila komplexní léčba kombinující chemoterapii před operací, samotný zákrok a pooperační léčbu. K tomuto schématu nově přibývá imunoterapie. Jedna z klinických studií prokázala, že pacienti s operabilním nádorem žaludku, kteří dostávali imunoterapii spolu s chemoterapií a podstoupili operaci, žili v prvních třech letech o sedm procent déle než ti, kteří imunoterapii nedostávali.
Rozsah chirurgického zákroku se přizpůsobuje individuálnímu stavu pacienta. U časných nádorů postačí endoskopické odstranění, v závažnějších případech dochází k částečnému nebo úplnému odstranění žaludku. Chirurgie se přitom stále více přesouvá k miniinvazivním metodám, jako je laparoskopie nebo roboticky asistované operace.
Ztráta velké části nebo celého žaludku s sebou nese výživové komplikace, a proto je nedílnou součástí péče spolupráce s nutričními terapeuty. Vedoucí nutriční terapeutka MOÚ Věra Andrášková upozornila, že potřeby pacientů se liší nejen individuálně, ale mění se také v průběhu jednotlivých fází léčby.
Předsedkyně pacientské organizace Hlas onkologických pacientů Petra Adámková jako jeden z klíčových problémů označila časové prodlevy v diagnostice a nedostatečnou koordinaci mezi praktickými lékaři a specialisty.
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