Přišli si jen nakoupit, místo toho zažili chvíle hrůzy: Plné tašky vystřídal příjezd sanitek

Krátce po půl druhé odpoledne panoval v obchodním komplexu v jihokorejském městě Inčchon, které leží západně od Soulu, obvyklý ruch všedního dne. V druhém podzemním podlaží láká zákazníky supermarket řetězce Homeplus a eskalátor odtud vede až do druhého patra nad zemí. Právě na něm podle policejní stanice v obvodu Namdong začal útok, o kterém jako první informoval jihokorejský deník The Korea Times s odvoláním na agenturu Yonhap.
Nože v obou rukou a cesta mezi patry
Muž se pohyboval po eskalátoru mezi podzemím a horními patry a útočil na lidi, kteří se mu ocitli v cestě. Jeden ze svědků agentuře Yonhap popsal, že měl nože nejspíš přivázané k oběma rukám. Zranění utrpělo osm lidí a podle agentury AP mezi nimi bylo šest žen a dva muži.
Všechny převezly sanitky do nemocnic. Nejhůř dopadla mladá žena kolem dvaceti let, kterou záchranáři přivezli v zástavě srdce. Lékařům se ji po náročné operaci podařilo vrátit do života, k vědomí se ale podle deníku The Korea Times zatím neprobrala.
Krabička v kapse kabátu rozhodla o životě
Ve středu policie dohledala další dva lidi, na které muž zaútočil, a celkový počet napadených tak vzrostl na deset, informovala agentura Reuters. Oba vyvázli bez zranění, a to za okolností, které by člověk čekal spíš ve filmu než v nákupním centru. Jednoho muže podle deníku The Korea Times zachránila krabička cigaret, kterou měl v kapse kabátu, protože právě o ni se zastavil hrot nože. Druhému útočník roztrhl jen oblečení.
Útok mohl dopadnout mnohem hůř, nebýt lidí, kteří v tu chvíli neutekli. Zákazníci po muži začali házet židle, dokud ho nezastavili, a pak ho předali přivolaným policistům. Ti na místě zadrželi devětapadesátiletého muže a odvezli ho k výslechu na stanici v obvodu Namdong.
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Zatímco zranění leželi v nemocnicích, vyšetřovatelé začali skládat dohromady, kdo útočník je. A to, co zjistili, rozčílilo celou zemi. Muž si podle deníku The Korea Times v minulosti odpykal čtyřletý trest za pokus o vraždu své bývalé manželky a soud mu navíc nařídil nosit na kotníku elektronický náramek, a to až do února 2029. Podle agentury AP se zároveň léčil s psychickými potížemi a se závislostí na alkoholu.
Ministerstvo se omlouvá, dohled selhal
Ministerstvo spravedlnosti se veřejně omluvilo. „Hluboce se omlouváme, že jsme veřejnosti způsobili velké obavy,“ uvedlo podle deníku The Korea Times a slíbilo, že celý systém dohledu prověří. Ten přitom funguje na základě sledování polohy přes GPS v reálném čase a má hlídat právě lidi, u kterých úřady počítají s rizikem dalšího násilí.
Plíseň nohou, protesty a pocit křivdy
Motiv útoku na první pohled nedává žádný smysl. Muž podle The Korea Times vyšetřovatelům řekl, že ho k činu dohnala frustrace z léčby v místní nemocnici. Chodil se tam léčit s plísní nohou, a když se jeho potíže nelepšily, začal v srpnu před nemocnicí pořádat protesty, při kterých stál před budovou sám. Nemocnice ho nakonec nahlásila policii, protože u sebe při protestech nosil zbraň. Minulý měsíc proti němu policie zahájila řízení a minulý týden ho vyslýchala.
„Necílil jsem na nikoho konkrétního, vybíral jsem si lidi, kteří vypadali slabší než já, ale neměl jsem v úmyslu zabíjet,“ řekl podle deníku vyšetřovatelům. Zlobil se prý na nemocnici i na to, že ho kvůli jejímu oznámení začala vyšetřovat policie.
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Policisté u něj našli velké množství léků, které podle balení vypadají jako předepsané psychiatrické přípravky. Na případu teď pracují tři kriminální profileři, kteří mají pomoci odhalit, co se muži odehrávalo v hlavě, a policie chce po skončení výslechu požádat soud o vazbu.
Prezident žádá zvláštní opatření proti násilí
Útok otřásl zemí, kterou mnoho cestovatelů z Evropy považuje za jedno z nejbezpečnějších míst v Asii. Prezident I Če-mjong se ještě v úterý vydal na inčchonské policejní ředitelství a podle prohlášení prezidentské kanceláře, které citoval The Korea Times, nařídil důkladné vyšetřování. Úřady mají připravit zvláštní opatření proti násilné trestné činnosti, která ohrožuje každodenní život lidí, a znovu prověřit, jak stát dohlíží na lidi s elektronickými náramky. Úřadující šéf národní policie Kim Čong-čchol zároveň nařídil posílit hlídky na místech, kde se schází hodně lidí.
Podle dosavadních zpráv nikdo nezemřel, a to hlavně díky lidem, kteří se v kritické chvíli postavili útočníkovi s tím, co měli zrovna po ruce. Otázka, jak se muž pod nařízeným dohledem mohl s noži volně pohybovat mezi nakupujícími, ale zůstává otevřená.
Zdroje: Reuters, The Korea Times, The Korea Times, AP